賀錦麗「椰子樹」網絡迷因爆紅 民主黨人紛轉發表支持
撰文：劉耀洋
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隨著美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布退選，現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）頓成呼聲最高的接替人選。網上有關賀錦麗的迷因圖（Meme）又再度爆紅，傳播最廣泛的是其魔性笑聲和「椰子樹梗」（Coconut tree Meme）。
美國《紐約郵報》7月22日報道，「椰子樹梗」可追溯到賀錦麗2023年在白宮發表的一場演講。
當時她強調，需同時關注年輕人和他們的社區，因為「孤立的東西無法存在」。接著她引用母親的話表示：「不知道你們年輕人怎麼想，難道以為自己是從椰子樹上掉下來的嗎」，其後突然發出「魔性笑聲」。
這段演講隨即被人們節錄並在網路上瘋傳，在拜登宣布退選並為賀錦麗背書後，她的「椰子樹梗」再次被網民翻出，並制成各種迷因圖。
「椰子熱潮」成挺賀錦麗標誌
「椰子熱潮」甚至散播到政界，民主黨州長、參議員紛紛以椰子樹或添加椰子表情符號，表達對賀錦麗的支持。
伊利諾伊州長普里茨克（Jay Pritzker）在排除自己成為賀錦麗的競爭對手後在社交媒體發文說：「你以為我是從椰子樹上掉下來嗎？」以開玩笑之態表達對她的支持。
夏威夷民主黨參議員沙茨 (Brian Shatz) 也貼出一張自己從樹上摘椰子的照片，並配上標題：「副總統女士，我們已準備好提供幫助。」
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