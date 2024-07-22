激似賀錦麗！Simpsons阿森一族神預言美國女總統　穿紫套裝有深意

美國總統拜登（Joe Biden）宣布退出選舉，表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），各種改圖在社群媒體上流傳。



如今有網友發現，美國經典動畫《阿森一族》（The Simpsons，又譯辛普森家庭）2000年首播的內容有許多相似之處，似乎又是另一次神預測。

《阿森一族》於2000年播出一集講述阿森二女莉莎（Lisa Simpsons）將會成為美國史上第一位女總統，而她宣誓時穿上紫色套裝配襯珍珠頸鏈及耳環，正與賀錦麗的衣着幾乎一模一樣。（《阿森一族》劇照）

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英國《都市報》（Metro）報道，《阿森一族》這集內容是在2000年3月首次播出，是第11季的第17集，名為「巴特走向未來」（Bart to the Future），內容為麗莎（Lisa）是美國總統。

有眼尖網友發現，在這集裡面，麗莎身上穿的紫色套裝，與賀錦麗2021年宣誓就職的衣服顏色相同，且都戴著珍珠項鍊。

這引起不少人討論：

「《阿森一族》的預測總是很準確」

「我現在相信《阿森一族》每一集撰寫劇本的人都是時空旅行者」

「《阿森一族》的編劇需要去哈佛唸書」



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假若賀錦麗真的爭取到民主黨支持，並在11月美國總統大選中擊敗特朗普（Donald Trump，另譯川普），那麼她將實現《阿森一族》之中麗莎當上總統的畫面。

事實上，賀錦麗2021年身穿亮紫色套裝宣誓就職的那一天，美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama，另譯蜜雪兒）與希拉里（Hillary Clinton，另譯希拉蕊）也都穿上紫色服裝。

依據美媒、《今日美國》先前報道，她們選擇穿紫色服裝是有原因的，因為這是民主黨「藍色」與共和黨「紅色」的融合結果，被視為團結與跨黨派合作的象徵。

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另外，賀錦麗選擇紫色套裝出席就職典禮，也是為了致敬1972年參選總統的非裔女性雪莉．奇瑟姆（Shirley Chisholm）。她當年就是因為奇瑟姆的故事，才被啟發日後從政之路。

這並非《阿森一族》第一次神預測全球重大事件，近期前總統特朗普遇槍擊濺血一案，讓英國第4頻道也緊急停播《阿森一族》，因為原本要播出的集數內容，出現和特朗普槍擊案類似的場景。

隨着特朗普公開遇刺，讓這張《阿森一族》「假圖」再次在社群被瘋傳。（《阿森一族》劇照）

《阿森一族》出現與特朗普遇槍擊的類似場景。（《阿森一族》劇照）

有網友附上《阿森一族》第7季第16集「打破傳統的麗莎」（Lisa The Iconoclast）的劇照，畫面中有一名手持狙擊槍的男子趴在屋頂上，瞄準正在下方舞台進行演說的女學生麗莎。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】