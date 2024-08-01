馬斯克「應戰」委內瑞拉總統：我贏你下台　你贏免費送你上火星

當地時間7月31日，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）在他的社交媒體「X」上發文，回應委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）29日在電視節目中向他的「宣戰」，馬斯克表示「接受挑戰」，並在隨後的推文中稱，「如果我贏了，他就辭去委內瑞拉『獨裁者』的職務；如果他贏了，我就免費送他去火星」。



綜合霍士新聞、美聯社、紐約郵報等報道，當地時間7月28日下午，委內瑞拉大選結束，現任總統馬杜羅宣布在本次選舉中獲得勝利，而反對派候選人岡薩雷斯（Edmundo González Urrutia）同樣認為自己獲勝。

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）、社交媒體X（前稱Twitter）和SpaceX行政總裁馬斯克於2023年11月1日英國布萊奇利園（Bletchley Park）舉行人工智能安全峰會首天，與其他與會代發表演說。（Reuters）

在委內瑞拉國家選舉委員會隨後公布的結果中，現總統馬杜羅獲得51%的選票，而反對派候選人岡薩雷斯則獲得了44%的選票，現任總統馬杜羅成功取得總統連任。

但委內瑞拉反對派並不認可這一結果，他們隨即在委內瑞拉發動了大規模抗議，稱馬杜羅政府「在選舉中作弊」，美國派駐監督選舉的卡特中心也附和，聲稱選舉「完全缺乏透明度」，「嚴重違背選舉原則」。

馬斯克也在他的X（前稱Twitter）賬號上發文指責，稱委內瑞拉現總統馬杜羅存在「重大選舉舞弊」，並在第二篇推文中向馬杜羅喊話挑釁，「世界正在等待你們在經歷了多年的苦難、頹廢和死亡之後承認失敗」。

委內瑞拉國旗：2024年7月31日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）在委內瑞拉加拉加斯米拉弗洛雷斯宮（Miraflores Palace）的陽台與他的妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）和委內瑞拉國會議長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）一起發表演說。（REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria）

馬斯克的帖子很快引起了馬杜羅本人的注意，在當地時間7月29日，馬杜羅在委內瑞拉國家電視台的一場節目中，向馬斯克發出了「宣戰聲明」。在電視節目中，馬杜羅稱馬斯克想要用他的太空火箭入侵委內瑞拉。

接着他舉起手機，稱「社交媒體創造了虛擬現實，而誰控制虛擬現實？我們新的頭號敵人，著名的埃隆·馬斯克」。他隔空喊話馬斯克，「你想戰鬥嗎？讓我們開始吧，我準備好了。我是玻利瓦爾和查韋斯的兒子，我不怕你，讓我們戰鬥吧，無論你想在哪裏」。

當地時間7月30日，馬斯克在社交媒體上轉發了這段視頻，並用西班牙語配文嘲諷，稱「驢子都比馬杜羅懂得更多」，並在7月31日下午發文，接受馬杜羅的挑戰，並稱馬杜羅「會退縮的」。

馬斯克發文稱「驢子都比馬杜羅懂得更多」：

這並非是馬斯克第一次在社交媒體上挑釁公眾人物，此前這位億萬富翁就在社交媒體上一直聲稱「能打贏」Facebook的老闆朱克伯格。根據《紐約郵報》的報道，兩人甚至籌備了一場慈善八角籠比賽，然而馬斯克在去年8月發文稱，他需要手術來修復「八年前與相撲選手對決時遭受的背部受傷」，比賽隨之不了了之。

同樣，這也並非是委內瑞拉總統馬杜羅第一次面對來自國內反對派和國外的指責和挑釁。馬杜羅在2013年查韋斯總統去世後接任委內瑞拉總統，在此前的連任選舉中，馬杜羅也曾多次遭受國內反對派和國外的指責，而他則是選擇強硬地回應這些聲音。

在29日他的獲勝演講中，他嘲笑反對派，稱反對派在每次選舉中都「大聲疾呼欺詐」，並且表示他的連任將為委內瑞來帶來和平與穩定。

國內反對派在馬杜羅宣佈勝選後掀起的大規模遊行，美國也糾集一眾美洲國家譴責現政府選舉舞弊，對此馬杜羅7月31日在加拉加斯與國際媒體舉行了新聞發布會，會上他表示：「我不想採取其他方式進行革命，我們希望繼續走查韋斯的道路」，「如果北美帝國主義和法西斯罪犯強迫我們，我將號召人民進行新革命」。

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