朱克伯格Elon Musk籠鬥走古羅馬風？意官賣關子　媒體估地點

美國富豪馬斯克（Elon Musk）擬與Facebook創辦人、Fb母企Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）進行格鬥。馬斯克稱8月11日意大利總理與文化部長已跟他商定地點，將是「一個史詩級般的地點（epic location）」。



2023年2月16日，意大利羅馬鬥獸場旁有工程正在進行中。（Reuters）

路透社8月12日引述馬斯克一度稱，比賽會在羅馬鬥獸場（Colosseo）舉辦，但意大利排除這個可能。然而他仍稱這場格鬥仍將以古羅馬為主題。

意大利文化部長聖朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）回應時沒具體說明與馬斯克談過舉行的一場「具有歷史意義的大型慈善活動」將是什麼，也沒說明可能在何時舉行，只是說不會在羅馬舉行。

他稱，該國舉行任何活動都會尊重和保護意大利的歷史遺產地。

聖朱利亞諾補充稱，預計會以數百萬計歐元的資金捐給意大利兩家重要的兒科醫院，用於加強設施和科學研究，以防治兒童疾病。他稱，這也將是一個在全球範圍宣傳意大利歷史及考古、藝術和文化遺產的機會。

有意大利媒體估計，Elon Musk及朱克伯格的格籠決鬥會在龐貝舉行。圖為2023年3月7日，意大利那不勒斯龐貝古城遺迹的工作人員推行新奇保育法，請來150隻綿羊擔任保育員，讓牠們吃掉遺蹟附近的野草。（Reuters）

意大利《晚郵報》（Corriere Della Sera）分析說若這場籠鬥真在該國舉行，可能會在那不勒斯（Naples）附近的龐貝（Pompeii，又譯龐培）舉行。龐貝是為古城龐貝遺蹟所在地。

聖朱利亞諾此舉遭意大利議員譴責。曾任工業部長、現為中間派政黨Azione黨魁的卡倫達（Carlo Calenda）稱：「我簡直難以置信的是，意大利的文化遺產竟然被提供給兩位想像愚蠢青少年一樣放縱自己的億萬富翁。」他還稱，「有些東西就是非賣品。其中一樣是一個偉大國家的尊嚴和歷史。」

他指，負責組織兩人格鬥的不是UFC（終極格鬥冠軍賽），而是馬斯克和朱克伯格的基金會，X和Meta將直播兩人的格鬥過程，攝像機畫面中的一切都將是古羅馬風格，沒有任何現代元素。

馬斯克在另一則推文中發了「角鬥士」（Gladiator）一詞，並配上兩組劍的表情包。

他還說，所有收益都捐給退伍軍人。