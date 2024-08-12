重溫巴黎奧運閉幕禮　英媒大讚「金色夢幻」　美媒：古怪而精彩

8月12日凌晨3時，2024年巴黎奧運會閉幕禮在法蘭西體育場舉行。與推出一系列爭議內容而飽受質疑的開幕禮不同，帶有科幻色彩的閉幕禮表演得到了西方媒體的好評。《衛報》等英國媒體稱，巴黎用「金色的閉幕禮」給本屆奧運會畫上了句號。



美聯社形容開幕禮「古怪而精彩」，而閉幕禮則「可以稱得上巴黎之夜」。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則表示，我們法國人完成了「不可能的任務」。

在閉幕禮表演中，一位金色外星旅行者漫步在陰鬱、破敗的未來世界中，他的任務是尋找丟失的奧林匹克。在舞蹈演員的簇擁下，金色旅行者找到了奧林匹克五環，這些五環從法蘭西體育場的地面被挖掘出來，緩緩升至體育場中央的空中。

與此同時，一台鋼琴也垂掛在半空中，瑞士音樂家羅切（Alain Roche）奏響了古老的讚歌《阿波羅頌》。

當奧運五環完整地升至法蘭西體育場上空時，煙花璀璨綻放。運動員們隨後登上舞台，觀看樂隊表演。法國搖滾樂隊Phoenix為樂隊演出拉開序幕，比利時歌手安琪兒（Angèle）、柬埔寨Rap歌手萬恩達（Vannda）等人也相繼加入表演。

《衛報》稱，閉幕禮演出中的金色旅行者由法國霹靂舞演員凱迪（Arthur Cadre）扮演。巴黎通過這場「夢幻的、科幻風格的燈光秀」完成了對奧運會的告別，並試圖強調在一個因衝突而四分五裂的不穩定世界中保護奧運精神的重要性。

美國洛杉磯將主辦2028年奧運會。巴黎市長伊達爾戈將奧林匹克旗幟移交給國際奧委會主席托馬斯·巴赫，然後轉交給洛杉磯市長巴斯。美國體操運動員比拉絲也加入了這一行列。

在洛杉磯的表演時間裏，美國知名演員湯告魯斯成為萬眾矚目的焦點，他從法蘭西體育場的屋頂上懸降而下，並從比拉絲手中接過了奧林匹克旗幟。隨後湯告魯斯騎上摩托，從巴黎「穿越」到了洛杉磯，將旗幟帶到了下屆奧運會的舉辦地。

英國廣播公司（BBC）稱，這段充斥着街頭狂飆、跳傘等場景的表演，是播放了事先錄製好的影片，來自美國加州的搖滾樂隊Red Hot Chili Peppers也進行了表演。

在演出的最後，法國歌手伊瑟爾演唱了法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra）經典歌曲《My Way》，這首歌最初改編自法語歌曲《Comme d'habitude》。英媒稱，這表達了對法美關係的讚賞。

《衛報》指出，法國曾試圖「重塑」奧運會，為世界上規模最大的體育賽事注入新的活力，巴黎政府也希望讓本屆奧運會成為一場「大型露天派對」。然而，由於開幕禮上出現了一系列極具爭議的表演，巴黎奧運會一直面臨外界的質疑。

在英媒看來，巴黎舉辦了一場成功的閉幕禮。《衛報》稱，巴黎用「金色的閉幕禮」給本屆奧運會畫上了句號。BBC則認為，這次閉幕禮完成了對巴黎奧運會的總結，併為洛杉磯提供了展示機會，讓本屆奧運會「圓滿落幕」。

閉幕禮總導演雷布爾此前透露，鑑於開幕禮引發的廣泛爭議，閉幕禮的腳本已經被修改了數十次。他還表示，「洛杉磯時間」比以往的8分鐘更長，達到了12分鐘。

閉幕禮藝術總監喬利稱，「當人類團結在一起的時候，他們是美麗的。這場演出是為了在一個脆弱的世界裏慶祝『尊重和寬容』。」他認為，奧運會和閉幕禮表演是一個「分享、和解和修復的獨特機會」。

國際奧委會主席巴赫在閉幕禮上表示：「2024年巴黎奧運會是對運動員們，對體育，最美好的一次慶典。這是首次完全按照我們的奧林匹克議程改革實施的奧運會：更年輕、更都市、更包容、更可持續。也是首次實現完全性別平等的奧運會。」

巴赫稱，「這屆奧運會從開始到結束都充滿了震撼——或者我敢說：塞納河般的震撼。」

美聯社形容閉幕禮很大程度上稱得上是巴黎之夜，甚至連國際奧委會主席巴赫也為這派對着迷。他在致辭中玩了一個文字遊戲，將「轟動」（sensational）一詞改作「Seine-sational」，以此向塞納河致敬。美聯社寫道：儘管飽受水質問題困擾，但法國還是在河上舉行了鐵人三項比賽和「古怪而精彩的」（wacky and wonderful）開幕禮。

法國總統馬克龍也在社交媒體X上發文，慶祝巴黎奧運會成功舉辦。他用英文寫道：「Mission Impossible（不可能完成的任務，湯告魯斯主演電影《職業特工隊》的片名直譯）。我們法國人。」馬克龍隨後還用法語發布了兩條帖文，對所有參加本屆奧運會的人員表示感謝。

路透社回顧到，2016年裏約奧運會遭遇各種困難，2021年的東京奧運會則新冠疫情而沒有生機。這些都使奧運會的金字招牌黯淡無光。而巴黎奧運會則注入了新的生機。

報道最後也略加調侃地表示，塞納河整治工作為巴黎帶來了回報，鐵人三項和馬拉松游泳都如期舉辦，也沒有暴發疫病。

2028年夏季奧運會將在美國洛杉磯舉行，這將是洛杉磯繼1932年和1984年之後第三次舉辦夏季奧運會。BBC稱，洛杉磯奧組委注重「可持續性」，不打算建設新的永久性建築來舉辦奧運會，而是計劃使用數十個現有場地。洛杉磯還提出了「無車」奧運會計劃，尋求使用公共交通將人們送往場館。

本文獲觀察者網授權轉載。

