一場巴黎奧運會檢驗了中美印三個大國的成色

巴黎奧運會8月11日結束，不含中國香港和台灣，中國大陸共奪得40枚金牌，創下了海外參加奧運會的奪金紀錄。

更值得稱道的是，在整場奧運會上的大部分時間，中國都一直雄霸榜首，若不是美國在最後一刻，憑女籃以微弱優勢戰勝東道主法國，以獎牌總數居多逆轉，更具歷史意義的顛覆性一幕，就會在世人面前上演。

想想四十年前，1984年，中國才實現奧運金牌零的突破，到巴黎奧運會就已經突破了300枚，而且能在海外場與美國以金牌量並列第一，對美國自始至終造成巨大壓力，儘管獎牌總數尚有差距，但這個成績已經足夠讓人振奮，也展現了中國現在的體育實力。

這些年一直有人吐槽中國的「舉國體制」，男女三大球（足球、排球、籃球）的排名也一直在滑落，這裏面確實有危機，有需要重視改正的不足。但總體而言，中國在體育領域的成績是巨大的，與此同時，在一些新項目上，如網球、花樣游泳等，也開始有新突破。

這次中國奧運代表隊還有兩個非常明顯的特點，一是參賽及奪牌隊員以00後為主，最年輕的才十六七歲；二是這一代年輕人在賽場拼搏的時候非常自信、從容，奪金意志強烈，但又拿得起放得下，沒有像之前那樣接受不了失敗，更沒有初期參加奧運時那樣不善交流溝通，看着苦大仇深（朝鮮隊現在還是那個樣子），這一代中國00後年輕人，他們的精神面貌，真了不得！

巴黎奧運網球女單金牌得主鄭欽文（GettyImages）

體育不代表一切，但體育也是一個國家國力和國民精神面貌的綜合體現，或者某種程度上，反映着一個國家的國力水平和時代面貌。

改革開放四十年來，中國社會的巨大變化，這一歷史偉業開創的現代化成就，不僅體現在經濟層面，還體現在其它層面，包括體育層面。

絕對沒有歧視印度的意思，但印度必須認清的一個事實是：同樣是人口與經濟大國，人口數量印度已經比中國還多了，GDP也已經排名第五了，居然連一塊金牌都沒有奪得，僅僅得一銀五銅，和中國女子游泳運動員張雨霏一個人所得的獎牌數量一樣，在奧運考場的成績甚至連一些小國都不如。

7月29日，巴黎奧運會，張家朗於男子花劍個人賽決賽擊敗意大利劍手馬奇（Filippo Macchi），摘下他人生第二面奧運金牌，也成為68年來首位成功衛冕的奧運男子花劍手。（Al Bello/Getty Images）

連人口僅有700萬的香港都能奮力奪得2金2銅的佳績，宿敵巴基斯坦也能以破世界紀錄的方式獲得一枚金牌，新德里這樣的糟糕表現不能不讓人側目，確實讓人為之汗顏。

就以體育作為一項考核標準看，中美兩強並立的國際格局依然形成，而另一個大國印度，距離成為一個令人尊敬的真正有實力的國家，還有比馬拉松遠不止一百倍的距離！