2028年洛杉磯奧運有何特色？　一改「先游泳後田徑」傳統賽事安排

巴黎奧運會結束後，下一次運動健兒將前往美國參加2028年洛杉磯奧運會。這會是第34屆奧運會，將於2028年7月14日至30日舉行，大部分項目會在洛杉磯進行，有兩個分賽區將設在俄克拉荷馬城。



這是美國第五次舉辦夏季奧運會（自1996年亞特蘭大以來的首次）。洛杉磯曾在1932年和1984年兩次舉辦夏季奧運會，將成為繼倫敦（1908年、1948年、2012年）和巴黎（1900年、1924年、2024年）後的第三個三次舉辦奧運的城市。

2024年8月11日，美國著名影星湯告魯斯（Tom Cruise）在巴黎奧運閉幕禮上代表下屆主辦城市洛杉磯接過奧運會旗。（Reuters)

洛杉磯奧運的口號為「追隨陽光」（follow the sun）。為了吸引年輕人，洛杉磯奧運也對比賽項目進行調整。新增的五個項目為板球、腰旗橄欖球（Flag football）、棍網球、壁球和棒壘球。 同時，滑板、運動攀巖和衝浪這三個新加入的項目，將在2028年成為奧運永久項目。

洛杉磯奧運將至少包含35項運動，歷史悠久的現代五項將採用新賽制，會用障礙賽取代馬術。

湯告魯斯在2024巴黎奧運閉幕式上，以《職業特工隊》的經典垂釣式空降入場，代表下屆東道主洛杉磯交接奧運五環旗。（湯告魯斯IG圖片）

為降低成本並利用更多現有設施，洛杉磯奧運組委會今年6月宣布更改場館計劃。他們取消會在南加州大學（USC）修建的臨時水上運動中心，而是將游泳比賽安排在SoFi體育場，花樣游泳會在長灘進行，而跳水比賽則在歷史悠久的洛杉磯游泳館舉行。

開幕典禮會在SoFi體育場進行，由於這裏也是游泳場館，因此賽事安排改為先田徑、後游泳。

今年備受爭議的拳擊目前還沒被列在洛杉磯奧運項目裏，國際奧委會主席巴赫說他們最快會在2025年上半年作出決定。由於舉重在反興奮劑方面，出現多次不良記錄，也面臨被取消的命運。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

