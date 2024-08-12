巴黎奧運獎牌品質太差？羽毛球天王拍片揭與東京奧運金牌驚人對比

2024巴黎奧運圓滿落幕，不過相繼有選手出面批評本屆獎牌品質不佳。



繼美國滑板選手赫斯頓（Nyjah Huston）後，本屆連霸羽球男單金牌的丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）直接將東京奧運和巴黎奧運的金牌擺在一起、還拍片上傳社群，可以明顯見到即使過了3年，東京奧運的金牌依舊閃閃發光，而一旁的巴黎奧運金牌則明顯黯淡許多。

連霸羽毛球男單金牌的丹麥球王安賽龍（X@ViktorAxelsen）

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綜合日媒報道，安賽龍11日在個人X平台貼出影片，並以「東京金牌VS巴黎金牌」為標題，只見影片中他將2屆奧運金牌擺在一起，畫面左側的東奧金牌過了3年仍未出現明顯掉色、甚至還閃出金色的光芒。

相較之下，右側的巴黎奧運金牌顯得黯淡無光許多，且此時距離安賽龍拿到它只過了6天左右，但這面金牌卻已經變色、看起來像是被曬傷一樣，成色甚至有點像銅牌。

安賽龍的影片迄今已吸引超過1000萬名網友觀看，網友們也紛紛留言，有人表示：

「相比之下，2020年東京奧運在各方面都是最好的」

「東京的金牌比巴黎的更閃耀」



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延伸閱讀：巴黎奧運｜江旻憓以外 日本羽毛球微笑女神志田千陽勁吸睛（路透社）

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也有人批評：

「巴黎奧運的金牌看起來很廉價，這幾乎是對所有為贏得金牌而奉獻職業生涯的運動員的侮辱」



還有人直呼：

「法國很窮嗎？」



事實上，安賽龍並非首名抱怨獎牌品質的運動員，上月29日拿下滑板銅牌的美國滑板選手赫斯頓先前在Instagram上秀出自己戴了約10天的銅牌，沒想到竟已經出現塗層剝落、斑駁的慘況，這讓他直呼「這是枚奧運獎牌，我當然希望它的品質能好一點，這就像1枚參加完戰爭歸來的獎牌」。

巴黎奧運｜獎牌唔襟擺？銅牌滑板教父：掉漆又刮花 似打完仗回來

安賽龍並非首名抱怨獎牌品質的運動員，上月29日拿下滑板銅牌的美國滑板選手赫斯頓先前在Instagram上秀出自己戴了約10天的銅牌，沒想到竟已經出現塗層剝落、斑駁的慘況（Instagram@nyjah）

赫斯頓指獎牌已經多處掉漆、刮傷，正面的狀況甚至比背面更嚴重（Instagram@nyjah）

赫斯頓指獎牌已經多處掉漆、刮傷，正面的狀況甚至比背面更嚴重（Instagram@nyjah）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】