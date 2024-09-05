鐵達尼號殘骸最新影像曝光 　羅馬女神戴安娜青銅像事隔38年重現

沉沒北大西洋海底超過一世紀的鐵達尼號（Titanic），一直是探險家的探險目標，唯一一間擁有鐵達尼號打撈權的公司RMS Titanic, Inc.於9月2日公開船隻殘骸的最新影像，並表示勘查團隊重新發現位於頭等艙中，最引人注目的裝飾品—羅馬女神戴安娜（Diana）青銅像，而對上一次拍攝到這個青銅像已是1986年。



英國《衛報》9月3日報道，RMS Titanic, Inc.於7月至8月期間，花20天重啟對「鐵達尼號」沉船殘骸的考察，並使用遙控潛水器等先進技術裝備勘測沉船殘骸。

公司表示，他們在最近的一次探險中拍攝超過200萬張照片，並發現無數文物未來可供打撈。其中最引人注目的是一尊高約61厘米的羅馬女神戴安娜青銅像。

擁有鐵達尼號殘骸打撈權的公司RMS Titanic, Inc.於2024年9月2日公開鐵達尼號殘骸的最新影像，其中包括一尊羅馬女神戴安娜青銅像。（X@RMS Titanic, Inc.）

美國《華盛頓郵報》3日報道，在鐵達尼號沉沒後，戴安娜青銅像僅在1986年被拍到過一次，其具體位置一直未被揭曉。勘查團隊這次重新發現青銅像的確切位置，並為它拍下目前最清晰的照片。

RMS Titanic, Inc.發聲明強調，重新發現戴安娜青銅像固然是好事，但經典的船頭和船體其他位置出現腐蝕，令他們感到難過，並加深他們保育鐵達尼號的決心。

公司表示，團隊將製作殘骸分布地圖，之後會與科學界分享，為之後打撈具重要歷史價值及瀕危物件提供參考。