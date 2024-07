第33屆夏季奧林匹克運動會(又稱2024巴黎奧運會)開幕式7月26日在法國巴黎在塞納河畔舉行。英國跳水王子戴利(Tom Daley)與35歲賽艇運動員Helen Glover在船上演繹電影《鐵達尼號》經典一幕搞笑進場,成為開幕式的一大亮點。



戴利26日發Facebook稱,自己很榮幸能成為持旗手。

英國隊(Team GB)26日在Facebook發布兩人合照,還附上《鐵達尼號》主題曲《我心永恆》(My Heart Will Go On)的歌詞「Near, far, wherever you are… 」。

第33屆夏季奧林匹克運動會7月26日至8月11日舉行。