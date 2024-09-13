搞笑諾貝爾獎｜鬼滅之刃新招式？　日科學家研究「肛之呼吸」上榜

11名來自日本和美國的科學家團隊發現，哺乳動物可通過肛門呼吸；法國研究者發現，生活在北半球的人頭髮的發旋往往是順時針方向；美國研究人員證實，把鴿子放在導彈中一併發射，能夠引導導彈飛向目標——這些令人發笑的科學研究榮獲科學幽默雜誌《不可思議的研究年鑑》（Annals of Improbable Research）頒發的2024年「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prizes）。



由辛辛那提兒童醫院醫療中心（Cincinnati children's hospital medical centre）的武部貴則醫生領導的研究團隊在對小鼠、大鼠和豬進行了一系列測試後，發現這些動物可以吸收通過直腸將氧氣輸送到血液中。這項工作為通過直腸呼吸（或者說肛門呼吸）治療呼吸衰竭提供了依據。

團隊目前正在人類志願者身上進行實驗。共同社報道指，這是日本人連續18年獲得搞笑諾貝爾獎。

法國外科醫生Roman Khonsari對髮旋方向進行了一項全球研究，發現大多數人的頭髮的髮旋都是順時針方向，但在南半球，逆時針方向的髮旋更多。獲得搞笑諾貝爾解剖學獎這一殊榮的Khonsari表示：「儘管這項研究毫無疑問沒甚麼用，但我深信，破譯自然界中的圖案可以帶來有關基本發育機制的重要發現。」

香港大學團隊研究課堂沉悶，獲2023年「搞笑諾貝爾獎」教育獎。（Improbable Research YouTube截圖）

其他獲獎者還包括：

植物學獎

來自美國的Jacob White及德國植物學家Felipe Yamashita發現，當把一片變形藤（Boquila trifoliolata，原產於南美洲智利中、南部與阿根廷的藤本植物）和塑料植物樹葉放在一起時，變形藤會模仿與塑料葉子上的脈絡，由此證明「植物視覺 」是一個可信的假說。

醫學獎

來自瑞士、德國和比利時的一個團隊研究證明，會引起疼痛副作用的假藥比不會引起疼痛副作用的假藥對病人更有效。

圖為搞笑諾貝爾解剖學獎獲得者接受頒獎。（網絡截圖）

物理學獎

來自佛羅里達大學的生物學家James Liao對已經死亡的鱒魚的「游泳」能力進行了全面研究，並就此發表多篇論文。他的研究發現，魚類會利用水流在岩石後面旋轉的能量逆流而上，這種現象幫助一些魚類（如鮭魚）在河流中遷徙。

化學獎

荷蘭一個研究小組以高分子科學的名義，利用色譜法可以區分喝醉和清醒的蠕蟲。

生物學獎

該獎項由已故研究者Fordyce Ely和William Petersen獲得，他們於1940年研究影響奶牛產奶量的因素，實驗將一隻貓放在奶牛背上，每隔10秒鐘將一個紙袋捏爆，持續兩分鐘，觀察奶流量變化。二人發現，受到驚嚇的奶牛產奶量有所減少。研究人員在一篇發表於《動物科學雜誌》上的文章中稱，他們後來發現實驗中的貓沒有存在的必要，就把貓去掉了。