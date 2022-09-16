2022年搞笑諾貝爾獎得獎研究：努力與天賦都不夠　成功真的靠運？

一年一度的搞笑諾貝爾獎，在9月15日線上舉行。與正式的諾貝爾獎不同，搞笑諾貝爾獎頒授的，是「乍看無用可笑，卻又引人深思」的「科學成就」。到底2022年的搞笑諾貝爾獎，榮譽歸於誰？



這次的搞笑諾貝爾獎有10個獎項，涵蓋數理化、文學、經濟及歷史。這次讓我們在其中抽4個有意思且搞笑的獲獎研究，讓大家看看他們是否值得獲獎吧。

圖為2019年，波斯尼亞一個湖。鴨群直線游水的習慣是有科學根據的。（AP）

物理學獎：鴨群直線游水有科學根據

相信誰也看過鴨子群游水時的模樣：鴨媽媽帶着兒子，由前到後一條直線向前游。但不知有誰想過，為何一些才剛出生不足一天的鴨子，能跟上前方兄長和母親的速度？

研究員發現，不是因為鴨媽媽放慢速度，而是因為物理流體學的關係，體形最大的鴨媽媽把水流往外翻，減少了後方體形細小的小鴨們負擔，繼而讓牠們更輕鬆向前游。這和踏單車時，後方騎手能因風阻減少而更省力的原理一樣。

值得一提的是，這個物理學獎同時頒給了兩組來自美國及中國的科學家們。因為他們都分別同時對這有趣的現象作出研究，並得出同樣的結論。

工程學獎：球形把手大小影響使用者開把手方法

球形把手，一種常見的門鎖把手，相信誰不會在意到把手大小對使用的「舒適度」產生影響。不過一來自日本的研究員們，以人體工學之名，發現了球形把手的大小，會影響使用者開把手的方法，繼而更好的找出——舒適的把手大小。

研究員找來了32名學生，每人嘗試轉動45個不同大小的球形把手。發現大部分都會優先使用拇指和食指轉動把手，而當把手直徑愈大，就會使用更多的手指。在直徑10至11毫米的把手，大部分測試者只會用兩根至三根手指；23至26毫米的把手，會用到3至4根手指；當到達45至50毫米時，就會使用4至5根手指來轉動。

門鎖把手的設計師們，敬請注意了。

圖為把手研究論文的截圖，可見研究的實驗設計和方法。（論文《円柱形つまみの回転操作における指の使用状況について》截圖）

文學獎：合同條文難明，是因為寫的人「文筆差劣」所致

合同與條文，例如用戶協議之所以沒人想看，除了因為太過冗長外，是難以理解。誠然，合同與協議條文是以法律用語寫成，而法律用語往往難以理解。不過一群加拿大與美國的學者，證明了那不單純是因為法律用語特殊，而是因為寫的人「文筆差劣」所致。

而這種文筆差劣，是指文章濫用「中心嵌入」（center-embedding）句法，即把兩句甚至三句的句子，強行套在一句上使用，這往往會讓人看不明白箇中意思。

學者們研究發現，在對比2018年至2020年的法律合同及法庭文件，及讓108人閱讀12份合同後，得出結論：相比艱深的法律用語，使用「中心嵌入」寫法的句子最讓人難以明白。

圖為9月15日，特朗普被搜出法律文件的示意圖。法律文件難懂，一部分是因為寫的因文筆差劣所致。（AP）

圖為2017年9月，美國紐約法拉利汽車的陳列店。成功人士變有錢，除努力與天賦還真的要靠運氣。（Getty）

經濟學獎：人的成功，真的是靠運氣

在常識中，人們會堅信個人成就是個人的特質，努力與天賦所造成。不過，光靠這些並不足夠，運氣也非常重要。

意大利的研究員們，分析了多個成功人士和社會普遍現象，發現一些很有天賦和努力的人，往往會被平庸得多的人超越。不論是榮譽、政府補助和就業機會。

研究員利用了數學的計算，得出了結論：人的成功，除了個人特質、努力、天賦、教育水平與財富外，還有一個很重要的隨機要素——運氣。若運氣不足，沒法在正確的時間出現在正確的地方，光靠1%的天份和99%的努力是不足夠讓人成功的。