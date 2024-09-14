《憤怒的邱吉爾》遭掉包8個月無人知　加拿大警赴意大利終尋獲

幾十年來，在加拿大渥太華Fairmont Chateau Laurier酒店休息室裏，人們可以通過一張照片，與已故英國首相邱吉爾「對視」——他左手叉腰，右手扶着枴杖，憤怒地盯着你。



然而，就在約兩年多前，這個「邱吉爾」被掉包了。在意外發現照片被掉包後，照片拍攝者、著名攝影師卡什（Yousuf Karsh）的遺產管理人菲爾德（Jerry Fielder）曾擔憂地說，線索太少，照片可能「永遠也找不回來了」。

幸運的是，現在這張名為《憤怒的邱吉爾》（The Roaring Lion）的照片即將回歸。

渥太華警方9月11日表示，在公眾線索、法醫分析以及國際合作的幫助下，他們在意大利追回了這張照片，調查人員將於本月晚些時候將照片取回並歸還Fairmont Chateau Laurier酒店。

這張照片附有攝影師本人簽名，因此也被認為是真品正本。根據警方的聲明，目前仍不清楚真品被盜的確切時間。通過分析從公眾處徵集的照片，他們將失竊時間鎖定到2021年聖誕節至2022年1月之間的某個時候。當時沒有人察覺，直到2022年8月，一名酒店工作人員注意到相框看上去和酒店其它相片的相框不同，酒店才發現照片被盜。

美國《紐約時報》在2022年4月曾拍攝過這張贗品，發現它被用一根繩索懸掛在彎曲的牆鈎上。卡什的遺產管理人菲爾德表示，真品是被一個隱藏的底座固定在牆上的，很難被取下來。報道稱，這個贗品「偽造得很拙劣」。

酒店方解釋道，盜竊發生在疫情期間，當時酒店裏沒有人，「我們只能在8個月後才發現這件事」。

警方經過「廣泛調查」發現，這張照片2022年5月在英國蘇富比拍賣行被線上拍賣，以5292英鎊的價格賣給了一位意大利買家。該買家表示，那年10月他接到拍賣行的電話，建議他不要出售或轉讓這張照片，因為它涉及盜竊。該買家稱，在那之前他不知道這幅畫是被盜來的。

今年4月，渥太華警方逮捕了加拿大安大略省的一名男子，指控他盜竊和販賣這張《憤怒的邱吉爾》照片。警方沒有提供更多細節，稱此事「仍非常敏感，法院正在審理中」。

2024年6月在英格蘭舉行的一場紀念二戰諾曼第登陸日的活動，大螢幕上出現邱吉爾的照片（Getty）

攝影師遺孀激動

「似乎沒有很多線索，我們以為這永遠也找不回來了。」菲爾德說，這宗盜竊案對卡什的遺孀是一個「毀滅性的」打擊，她現在「很激動它能正式回家了」。

酒店9月11日告訴《紐約時報》記者，他們將重新展出這張相片，並提供更好的保安措施。

《憤怒的邱吉爾》是1941年邱吉爾在加拿大議會發表演講後，卡什為他拍攝的。據英國《每日電訊報》9月12日報道，卡什不想讓邱吉爾的雪茄出現在照片裏，於是在拍攝前，他從邱吉爾嘴裏將它拔了出來。回到相機前後，卡什發現邱吉爾看起來「好戰，簡直可以把我吃掉」。報道稱，就這樣，這位攝影師捕捉到了邱吉爾在第二次世界大戰至暗時刻的憤怒表情。

英國倫敦的一座邱吉爾雕像，照片攝於2024年9月2日（Reuters）

英國《衛報》報道稱，這張照片之後被取名為《憤怒的邱吉爾》，並成為英國在第二次世界大戰中抵抗精神的象徵。後來，它出現在英國的5英鎊紙幣的背面上。

報道稱，出生在土耳其的卡什為躲避亞美尼亞「種族滅絕」逃到了加拿大，他和妻子在Fairmont Chateau Laurier酒店居住了18年，在那兒擁有一個工作室。

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