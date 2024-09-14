日本愛知縣企鵝Pen醬逃脫兩週奇蹟存活　飼養員：「歸功」於颱風

日媒FNN於9月11日報道，日本愛知縣一個動物園8月底發生企鵝Pen醬（ペンちゃん）「逃脫」事件，由於牠一直由園方圈養，園方估計牠難以在野外生存，幸兩週後傳來好消息，在45公里外的海灘尋回牠，日媒形容牠能存活是「奇蹟般」，飼養員都感到難以置信，之後認為Pen醬得以生存「歸功」於颱風。



8月25日，6歲的雌性企鵝Pen醬在愛知縣日間賀島逃脫，牠本來獲園方安排在海裏游泳，以防止中暑，但突然受到某種東西驚嚇，牠從圍網上的一個洞逃出，不知所蹤。

飼養員今井亮輔本來都對Pen醬的生存機會不感樂觀，他指圈養的企鵝肌肉質量很少，Pen醬過去從未在海裏長時間游泳，他又指「老實說，我認為在自然世界中生存很困難。自從牠們（企鵝）出生以來，牠們還沒有學會如何捕捉活魚，捕捉食物會非常困難。」

雖然外界認為Pen醬凶多吉少，幸最終傳來好消息，在兩週後的9月8日，有民眾在愛知縣知多市目擊到Pen醬，地點是距離「逃亡」地點45公里的海灘，工作人員趕到海灘後成功尋回Pen醬，且Pen醬狀況良好。

今井亮輔又喜又驚，他稱「說實話，一開始我很懷疑，這是真的嗎？我不得不說這是一個奇蹟。」

↓ 在Pen醬失蹤後，動物園發出的公告，呼籲居民留意 ↓

飼養員：「歸功」於颱風

他之後指，Pen醬能成功存活「歸功」於颱風。日本8月底起連續多天受到颱風「珊珊」吹襲。

他稱颱風的出現有利於Pen醬，因船無法航行，令牠不會發生遭撞事件，也不會被漁網纏住，破紀錄的大雨也讓牠可補充水份和身體涼爽。