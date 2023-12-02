法國研究：南極企鵝每日打瞌睡逾萬次　每次平均睡4秒

人類睡眠不足的時候會打瞌睡，開車的時候尤其危險。 不過，一項研究發現，帽帶企鵝（chinstrap penguin，又稱南極企鵝、紋頰企鵝）每天會打盹超過一萬次，每次平均只睡4秒鐘，但一天下來累積的睡眠時間長達11小時。



帽帶企鵝因下巴有一道黑色紋帶，有如繫了帽帶而得名。 牠們是南極地區數量最多的企鵝之一。

法國里昂大學神經科學研究中心的研究團隊於2019年12月，在南極喬治王島（King George Island）一處帽帶企鵝領地，給14隻成年企鵝的身體植入電極，透過腦電波監測它們的睡眠行為，並利用加速計和全球定位系統監測器來偵測它們的身體動作與位置。

圖為南極雪島（Snow Island，暫譯）上的帽帶企鵝（chinstrap penguin，又稱南極企鵝、紋頰企鵝），攝於2020年1月31日。（Reuters）

研究員發現，帽帶企鵝是在站立或躺著孵蛋時小睡。 它們之所以不陷入持續睡眠的狀態，主要是為了在伴侶外出覓食的那幾天，保護蛋和雛鳥免受捕食者的侵害，同時確保巢穴不會被其他企鵝闖入。 一旦伴侶覓食回來，它們就會互換角色。

研究員在刊登於美國《科學》（Science）雜誌的報告中指出，帽帶企鵝相信是因為需要時時保持警覺而演化出這種特徵。

領導這項研究的生態生理學家利布雷爾（Paul-Antoine Libourel）說：「這些企鵝沒有表現出睡眠間斷帶來的任何明顯負面後果……牠們可以有效地繁殖和覓食，所以我們確實相信， 即使睡眠受到這種方式的干擾，牠們還是達到睡眠的功能。」

研究刊登於2023年12月的美國《科學》（Science）雜誌（封面圖）

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本文獲《聯合早報》授權轉載

