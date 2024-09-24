美國知名Youtuber魔術千變萬化　憑空可讓高樓變甜筒｜有片

Zach King是一位來自美國洛杉磯的影片創作者，擅長以奇異的特效將他天馬行空的想法製成有趣的短片。Zach King自2008年開始在YouTube上發放影片，其後在2016年於TikTok上發布第一段影片，現時已有近8200萬粉絲。



Zach King的影片充滿奇思妙想，高樓大廈可以瞬間變成甜筒，天上的雲朵可以秒變雪糕：

Zach King之所以能夠在網絡上迅速走紅，他的影片都有一些共通點，運鏡順暢並且每每都有令人目瞪口呆的「轉折位」（twist）。

每朝返工前「滾水淥腳」的香港人看見這段影片應該會會心微笑：

辛勤的園丁剪草剪到被大象追殺：

在IG上有近3000萬關注者的Zach King在其個人簡介中表示，他希望製作能夠讓觀眾會心微笑的影片。

Zack King曾透露他拍片的秘訣就是「定住不動」，所謂的定住不動在剪輯上有很大的作用，至少在轉折時更容易修改細節，King稱這種剪輯手法叫「digital sleight of hand」。

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比如說一個簡單的跳起來的剪輯，他只要定住不動，然後由助手過來幫忙換衣服或道具，之後在剪輯時就可以輕易完成。

讀者們又是否能夠洞悉Zach King拍片和剪片的秘訣呢？