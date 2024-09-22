加州可愛貓與主人走失　徒步過千公里2月後被尋獲

英國媒體報道，一對來自美國加州的夫婦6月在黃石國家公園（Yellowstone National Park）與愛貓走失後心急如焚，就在他們快要絕望的時候，愛貓竟奇蹟地徒步過千公里後被尋獲。



《衛報》9月20日報道，這對名為Benny Anguiano和Susanne Anguiano的夫婦今年6月在黃石國家公園露營時與愛貓Rayne Beau走失。

二人其後在當地逗留60天，每天都在努力尋找愛貓，並放出零食和玩具，希望牠能回來，但卻無功而還。

Susanne告訴美國媒體：「我們不得不在沒有牠的情況下離開，那是最艱難的一天，因為我覺得我要拋棄牠了。」

2024年9月21日，英國媒體報道，美國加州一對夫婦3個月前在黃石國家公園（Yellowstone National Park）露營時，其名為Rayne Beau的愛貓在當地走失。事隔兩個月後，Rayne Beau奇蹟地靠徒步行走1287公里，並被動物福利組織拾獲。（X@typocatCAv2）

八月初，在Rayne Beau身上安裝的微型晶片拯救了牠。

2024年9月21日，英國媒體報道，美國加州一對夫婦3個月前在黃石國家公園（Yellowstone National Park）露營時，其名為Rayne Beau的愛貓在當地走失。事隔兩個月後，Rayne Beau奇蹟地靠徒步行走1287公里，並被動物福利組織拾獲。（Facebook@Susanne C Anguiano）

這對夫婦收到了寵物追蹤服務公司Pet Watch發來的消息，表示他們的貓在一間防止虐待動物協會當地分支機構被發現。一名婦女在街上發現了Rayne Beau，並將牠帶回收容所。

Susanne指出：「牠真的很疲憊，牠可能已經沒有太多精力再走下去了。」

2024年9月21日，英國媒體報道，美國加州一對夫婦3個月前在黃石國家公園（Yellowstone National Park）露營時，其名為Rayne Beau的愛貓在當地走失。事隔兩個月後，Rayne Beau奇蹟地靠徒步行走1287公里，並被動物福利組織拾獲。（X@NewsIn60Mins）

Rayne Beau究竟是如何從黃石公園徒步行走1287公里仍然是個謎。但這對夫婦表示，他們希望分享自己的故事能夠促使其他主人在寵物身上安裝追蹤器，以避免永遠失去他們的摯愛。