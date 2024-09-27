台女經香港赴墨爾本遭禁入境　全因「沒規劃行程」？

澳洲第7新聞台（7 News）節目《邊境安全》（Border Security）的YouTube頻道9月11日播出一名由香港出發的台灣女子在墨爾本遭被拒入境事件，原因與她的「沒規劃行程」及一張匯款單有關。



《邊境安全》第13季其中一集的片段顯示，事發於某一年的11月8日，一名譯音姓陳的23歲女子乘坐國泰CX105航班由香港飛抵墨爾本。她接受邊境人員的查問時，稱自己計劃在當地逗留一個月，但仍沒有購買回程機票及安排住宿，結果遭引起懷疑。

澳洲邊防人員在女事主的行李內搜出多包藥物，她表示這些都是在台灣購買的減肥藥。（YouTube/ Border Security片段截圖）

邊境人員檢查陳姓女子的行李時，搜出多包不明藥物，她表示這些都是在台灣購買、用於控制體重的減肥藥。當局亦發現一張7000美元的匯款證明，她聲稱這是早前在加拿大當裸體模特兒的人工，並指自己身上只有少量現金。

女事主被澳洲邊防部門問到為甚麼會有一張7000美元的匯款證明時，她表示自己曾赴加拿大拍裸照。（YouTube/ Border Security片段截圖）

有關藥物經化驗後證實並非毒品，而邊境人員懷疑事主可能在澳洲拍裸照賺錢。根據規定，持旅遊簽證赴澳洲的人士都禁止打工，最終她被當局取消旅遊簽證，並需要乘坐另一航班返回香港。

女事主被澳洲邊防部門取消旅遊簽證，並需要遣返香港。（YouTube/ Border Security片段截圖）

事主得知自己被拒入境後，隨即情緒失控流淚，一臉通紅地連呼不公平，稱自己「只是不喜歡規劃」，甚至多次「爆粗」。片段最終提到，她或可能面臨在3年內禁止踏足澳洲的處分。