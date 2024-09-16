澳洲退休基金協會：三分之二「嬰兒潮」世代沒有足夠養老儲蓄

澳洲退休基金協會（Association of Superannuation Funds of Australia）報告顯示，只有約30%嬰兒潮一代（baby boomers）離開勞動力市場有能力過上舒適的退休生活。



澳洲一份研究報告發現，約三分之二60歲以上人士沒有足夠的養老儲蓄，過上舒適的退休生活。

澳洲退休基金協會發表報告，截至2022年6月，60歲至64歲男性退休後的平均養老存款戶頭中位數只有20萬5385澳元（約107.5萬港元）；女性的存款中位數則為15萬3685澳元（約80.44萬港元），與過上舒適退休生活的理想數目相差甚遠。理想的數字是兩人退休生活費用為69萬澳元（約361.2萬港元），單人生活則需59萬5000澳元（約311.4萬港元）。

報告顯示，只有約30%嬰兒潮一代離開勞動力市場時有能力過上舒適的退休生活。

隨着全國養老金儲備接近4萬億澳元（約20.93萬億港元），預計未來十年將有250萬澳洲人退休。從1992年開始，政府強制要求所有勞工繳付薪酬3%的養老金，而僱主繳付的金額已增至11.5%，明年將升至12%。

2014年5月13日，一對老年夫婦在澳洲墨爾本的街道上散步。（Getty）

澳洲退休基金協會行政總裁德拉赫蒂（Mary Delahunty）表示，養老金制度日趨成熟和退休餘額不斷增加，到2050年退休時擁有足夠資金過上舒適生活的人數比例，將上升到50%或更高。

儘管澳洲的養老金制度一直位居世界前列，但仍有40%民眾擔心永遠沒有足夠的錢退休。

德拉赫蒂說，由於生活成本上漲，很多人擔心退休後能否過上舒適的生活，以及有沒有能力這麼做。

不過，澳洲的養老金制度正為緩解公共財政壓力盡一分力。去年的一份政府報告顯示，儘管人口老齡化加劇，但隨着退休金越來越多地用於養老，養老金支出預計將在40年內從國內生產總值的2.3%降至2%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

