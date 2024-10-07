日揆石破茂內閣合照涉「P圖」　首相官邸：很普遍

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）早前公開一張家庭照時，被指「P圖」。她之後承認有此事及向公眾道歉。而在日本政壇近日亦傳出類似事件，首相官邸稱「P圖」情況十分普遍。



《每日新聞》10月7日報道，新任首相石破茂1日就職後，當天在首相官邸與一眾內閣成員合照。石破茂站在最前排，防衛大臣中谷元、國土交通大臣齊藤鐵夫、內閣官房長官林芳正、總務大臣村上誠一郎分別站在石破兩旁。

根據《每日新聞》等傳媒所拍的照片，石破茂和中谷元身穿燕尾服，並分別拍到腹部的皮帶和白色襯衣。不過在首相官邸網站的照片則顯示，兩人原本「留白」的地方都消失，變成長褲的一部分，而在照片的數據中亦留有曾經被加工過的痕跡。

比較首相官邸（左）及路透社（右）的照片，中谷元及石破茂的腹部（綠圈部分）有明顯不同，當局之後證實有「P圖」，強調做法很普遍。

首相官邸回應報道時，承認有「P圖」，稱以往至今的團體或紀念照片都以同樣處理，例如修正人像照片中皺紋和光暗度，形容此舉很常見。