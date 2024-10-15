種出1121公斤大南瓜　美國園藝老師4年蟬聯南瓜大賽

美國媒體報導，一名來自明尼蘇達州的男子在加州的半月灣（Half Moon Bay）贏得第51屆南瓜秤重世界錦標賽（World Championship Pumpkin Weigh-Off），他的南瓜比亞軍重了6磅（約2.7公斤）。



10月14日，第51屆南瓜秤重世界錦標賽上，一枚2471磅（約1121公斤）的超大南瓜「Rudy」拿下冠軍，以6磅的些微優勢擊敗2465磅的亞軍。

冠軍南瓜的種植者，來自明尼蘇達州阿諾卡市的金傑（Travis Gienger）是一名44歲的園藝老師。他連續4年在錦標賽中奪得冠軍，去年他種植的南瓜「米高佐敦」（Michael Jordan）更是創下2749磅（約1247公斤）的世界紀錄。

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金傑表示，他如過去一般把重心放在健康的土壤和養分充足的農作物上，但寒冷的秋季和破紀錄的降雨量有可能影響了他南瓜的生長。

根據大賽規則，獲勝南瓜每磅價值9美元，金傑將得到22,239 美元（約172,700港元）的獎金。他還獲得了一枚冠軍戒指和一件冠軍種植者外套。並將於19日至20日參加主辦方舉辦的半月灣藝術-南瓜節（Half Moon Bay Art & Pumpkin Festival）。