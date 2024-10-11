美國風災謠言滿天飛　特朗普Elon Musk助長虛假信息擾亂救援

美國州與聯邦官員正忙於應對接連發生的颶風，現在他們還得應對與颶風相關的另一個威脅，那就是關於救援工作和風災原因的虛假信息。



共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和X平台擁有者馬斯克（Elon Musk）的貼文進一步擴大未經證實傳聞的傳播。

綜合《紐約時報》和彭博社報道，颶風「海倫妮（Helene）」9月底席捲美國多州，星期三（10月9日）晚間，颶風「米爾頓」接着在佛羅里達州登陸。

「海倫妮」襲擊佛州、佐治亞、南卡羅來納、北卡羅來納、維珍尼亞和田納西州後，X、TikTok、YouTube等社媒平台上，湧現了各種攻擊政府風暴響應的陰謀論和仇恨言論。

圖為2024年10月2日，佛羅里達州中北部遭颶風海倫妮（Helene）造成破壞的情況。（Congresswoman Kat Cammack/via REUTERS）

專家警告，與天氣相關的虛假信息可能迅速升級為真正的風險並影響援助工作。

這些假信息引述一些不相關、誤導性或過時的證據，但假信息所帶來風險卻往往是即時的。網上與天氣有關的陰謀論可能會在線下迅速造成為害，擾亂緊急通信和復原行動。美國紅十字會警告說，荒唐的謠言可能會阻止災難生還者向當局尋求幫助。

馬斯克和特朗普一直散播有關郵寄選票丟失的陰謀論，他們也聲稱政府機構未向受災地區提供救援。

佐治亞州共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）更在X寫道：「是的，他們可以控制天氣」，這條貼文吸引的瀏覽量多達4300萬次。雖然格林沒有說她所指的「他們」是誰，但長期存在的陰謀論認為，美國政府有能力引發颶風等極端天氣事件，以為盟友和自己謀取利益。

民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）接受美媒訪問時，指責特朗普的言論誤導正急需幫助的人們，導致他們可能無法得到必要的幫助。

戰略對話研究所的氣候虛假信息研究與政策主任珍妮·金（Jennie King）說：「現在所有一切都會與選舉扯上關係，更不用說一場史無前例的極端天氣事件。除了反對和拖延氣候行動的錯誤和虛假信息，網上還充斥各種涉及政治和反建制派的陰謀論。」

美國大選：圖為10月5日，馬斯克現身特朗普的拉票活動。 （REUTERS）

美國官員在駁斥虛假信息的同時，也在調查外國行為者是否應該承擔部分責任。

網傳虛假指控美國聯邦緊急事務管理局（FEMA）用救援資金資助無證移民，指向風災倖存者提供750美元（約5830港元）。其他陰謀論在沒有證據的情況下，聲稱美國政府利用災難時機佔有私人土地，甚至指颶風是聯邦官員一手策劃的災難。

應急響應官員和極端主義研究人員警告，在災難發生期間傳播此類欺騙言論會造成真實的危險，可能會慫恿人們無視疏散命令或拒絕接受政府救援。他們說，針對政府機構的仇恨言論還可能煽動針對援助人員的暴力行為。

最近的颶風襲擊影響美國數百萬人，受災最嚴重的佐治亞和北卡羅來納州，被認為是決定11月美國總統選舉結果的其中兩個關鍵州份。

10月9日襲擊美國佛州的颶風「米爾頓（Milton）」至今已造成至少11人死亡，數百萬人斷電、農作物受損、房屋被毀。

本文獲《聯合早報》授權轉載

