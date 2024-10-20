日本酒店揭外國客住房離譜事　順手牽羊已「小兒科」　仲有更恐怖

日本政府觀光局（JNTO）10月16日表示，9月總計有287萬外籍遊客造訪日本，連續8個月刷新單月最高紀錄。儘管外籍遊客促進消費，但文化差異、「過度旅遊」等也引發問題。一名在東京酒店工作的女性就透露，毛巾、床單等酒店備品近日頻繁失竊，甚至還有遊客在床邊便溺，讓她與同事相當氣憤。



《ENCOUNT》報道，一名自稱在酒店工作的網友「ちくわぶ」（@tkwbiD），15日在社交平台X發文，指控外籍遊客把房間弄得非常骯髒、破壞備品、偷床單、態度粗暴，讓現場人員疲憊不堪。她直言：

外籍觀光客真的煩死了，我們希望日本人來住宿。

日本酒店怒揭外國客住房離譜事（unsplash@rhema-kallianpur）

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她的發文獲得超過10萬人按讚、1.4萬人轉發。報道指出，該網友在東京都酒店工作，她列出外籍遊客在酒店的惡行，包括在床邊撒尿、打破窗戶、打壞電視、偷走10條毛巾、在床單上簽名、在客房進行詛咒儀式等。甚至還有酒店員工差點遭外籍遊客拖進客房性侵。

該網友指出，她從1年前開始在東京商務酒店擔任房務人員。看到「都內酒店房價飆漲」進入X（前推特）趨勢榜，她希望讓更多人聽聽酒店人員的聲音，但沒想到會接到這麼多回響。她本來以為會被罵「歧視外國人」，但許多日本網友看了她的發文後表示同情，稱

「你們應該報警」、

「酒店人員辛苦了」。



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