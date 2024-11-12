南極皇帝企鵝現身澳洲西部海灘 漂流3500公里創「北上」最遠記錄
撰文：莊勁菲
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綜合外媒報道，澳洲政府部門，西澳州生物多樣性、保育、景點部（DBCA）11月2日表示，在當地海洋海灘（Ocean Beach）上發現一隻皇帝企鵝（Emperor Penguin），它是第一隻已知的到達澳洲的南極企鵝，打破了以往企鵝「北上」的最遠記錄。
據報道，這隻成年雄性企鵝於1日在澳洲西南部溫帶丹麥鎮（The Town of Denmark）的一個熱門旅遊海灘上被發現時，有營養不良的症狀。
皇帝企鵝是體型最大的已知企鵝，一般生活在南極洲，而該海灘距離南極約2200英里（約3540 公里）。西澳大學（UWA）研究員坎內爾 (Belinda Cannell) 表示，儘管有皇帝企鵝北上到過紐西蘭，但更北的澳洲從未有人報道過。
為了幫這隻企鵝恢復健康，坎內爾向海鳥康復師 Carol Biddulph 建議，向它噴灑冷水霧，以應對陌生的氣候。該企鵝高1米，初步體重23公斤，大約是成年男性體重（45公斤）的一半。
但有關部門表示，重點是讓企鵝先恢復健康，至於能否重返南極洲，他們「仍在研究選項」。
《紐約時報》引述華盛頓大學（University of Washington）生物學教授布斯瑪 （Dee Boersma）指出，皇帝企鵝必須在冰原或冰川上養育後代，而南極海冰水平創歷史新低，對它們的生活造成了嚴重破壞，所以企鵝只好去更遠的地方尋找新繁殖地。
她還說：「我想它只是在找落腳點休息一下，只要待在食物充足的地方就沒事。」雖然這可能是已知的企鵝靠自身力量進行的最長旅途，但布斯瑪知道「還有更長的旅程」。
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