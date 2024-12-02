美國女子貪得意驗DNA　或意外將外婆送監

美國一名23歲女子稱自己的一次DNA測試，卻意外協助解決一宗長達27年的懸案，更可能因此將自己從沒見面的外婆送入監獄。



《紐約郵報》及《每日郵報》等傳媒11月22日報道，23歲的珍娜（Jenna Rose Gerwatowski）在TikTok上載影片，稱在2年前見到好友收到DNA測試套裝作為聖誕禮物後，自己就買了一套「查身世」。

珍娜將樣本寄出，之後收到報告。不過密歇根州警方一年後向她致電，稱正重新調查一宗在1997年發生的懸案，當時有一名剛出生不久的女嬰遺體在密歇根州一個露營地的戶外廁所被發現。

美國女子珍娜在TikTok講述自己驗DNA變破案事件。（網上圖片）

警方指珍娜的DNA與受害女嬰完全吻合，當局亦取得珍娜母親的DNA作比對，結果發現她與女嬰是直系親屬。

珍娜指，另一個可能與案件有關的人就是自己母親的媽媽蘭西（Nancy），因此她們對蘭西被追緝長達25年感到震驚。

現年61歲的蘭西在2022年7月被捕，檢察部門指控她在家誕嬰後，沒有尋求醫療協助女嬰維持生命，最終窒息死亡，更棄屍郊外，因此起訴蘭西謀殺、過失誤殺及隱瞞死亡罪。

珍娜的外婆蘭西被控謀殺、過失誤殺及隱瞞死亡罪。（Mackinac County Sheriff's Office圖片）

蘭西在2023年10月獲擔保離開監獄，但需要繼續在家中軟禁及佩戴GPS追蹤設備。而到了2024年5月，密歇根州檢察部門宣布蘭西將會出庭受審，預計在12月12日現身聽證會。

密歇根州檢察總長Dana Nessel感謝調查人員在過去近30年的努力，以及基因測試的進步，為女嬰沉冤得雪。