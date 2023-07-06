韓國「幽靈嬰兒」迫近600宗　至少23死　棄嬰問題如何解決？

韓國的「幽靈嬰兒」事件持續發酵，當地警方7月6日表示，截至5日下午2時，全國各地政府一共接獲664宗同類事件的舉報，警方接手調查其中598宗，證實其中23人已經喪生。這些被稱為「幽靈」的無戶籍嬰兒只有醫院的出生記錄，卻未被登記出生，到底這個問題從何而來？又有沒有辦法解決？



揭發今次事件的導火線，源於6月底在水原一個住宅內雪櫃發現2具嬰兒屍體，保健福祉部事後宣布全面普查未落戶嬰兒，對象包括2015至2022年出生但未辦理出生登記的2,123名兒童，有關工作預計在7月7日完成。

而在警方調查的598宗舉報中，有540人仍然下落不明，23人證實喪生，當中包括水原事件的2名嬰兒，另外10宗死亡個案則可能涉及犯罪而繼續調查。

對於「幽靈嬰兒」的問題，有涉事家長直言，新生命看來非常虛弱，撫養孩子只會加重經濟負擔，於是向出生只有數天的親生骨肉下毒手。

韓國民眾的生育意願甚低，即使誕下新生命，卻因為經濟等問題棄嬰，為政府帶來不少煩惱。圖為首爾明洞。（Reuters）

通報新生嬰兒制卻有反效果？

韓國國會日前通過法案，規定醫院需要向所在地政府通報新生嬰兒數目，代替現行的父母在嬰兒出生後一個月內登記的做法。不過有專家認為，如果孕婦不希望披露身份，她們或選擇在醫院以外地方誕嬰，與立法的原意背道而馳。

《東亞日報》指出，當局應推出更多保障新生命的制度，堵塞「幽靈嬰兒」問題的盲點，例如仿傚德國及法國，容許孕婦以匿名方式入院誕嬰，再向院方移交新生命安排領養。

不可棄嬰的「棄嬰箱」

報道亦稱，美國德州在1990年代後期實施的《安全港法》（Safe Haven Law）亦是韓國可以借鏡的對象。德州當時根據該法案推出棄嬰箱，婦女可以透過匿名方式，向公營部門棄嬰而無需負上民事或刑事責任。

美國非牟利組織「全國安全港聯盟」（NSHA）的數據顯示，由該法律生效到今年6月，一共接收4,414個新生命。美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據亦反映，在2008至2017年之後的平均殺嬰率，比1989至1998年法律生效前下降超過一成。

韓國雖然設有棄嬰箱，惟它們都是屬於私人性質，而且根據現行法律，將新生命放在這些棄嬰箱的婦女可能面臨起訴，因此這是韓國政府需要正視的一大問題。

正如剛才提到，有父母以經濟理由狠心放棄新生命，韓國政府應加強宣傳福利計劃，讓有需要家庭獲得家務、衛生保健、心理等方面支援，避免類似水原的悲劇再次發生，亦有助民眾願意孕育新一代，舒緩人口老化情況。