聖誕老人真面目曝光？　專家塑3D模型還原他1700年前面孔

撰文：官祿倡
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聖誕節將至，有關聖誕老人（Santa Claus）駕馴鹿雪橇送禮物的傳說廣為流傳。外界普遍認為他的原型是距今近1,700年前的公元4世紀，米拉城（Myra）的基督教主教聖尼古拉斯(St. Nicholas)，他生前樂善好施、常悄悄地贈送禮物給別人，但其容貌又與現在紅衣白鬍子老爺爺形象有何不同？專家通過建模試圖還原真相，曝光他真實臉孔。

英國《每日郵報》（Daily Mail）12月4日報道，聖尼古拉斯的遺骸目前存放在意大利的巴里（Bari），為了取得真實數據，來自巴西的3D建模師Cicero Moraes通過研究中心Centro Studi Nicolaiani授權，使用已故意大利解剖學教授Luigi Martino在五十年代取得的資料，終於在電腦上重建出「聖誕老人」的3D建模頭骨。

2024年12月14日，美國紐約，圖為民眾裝扮成聖誕老人的樣貌參加活動。（Reuters）

Moraes指聖尼古拉的頭骨結構獨特，呈現出堅硬且寬闊的特徵，並根據數據和後人描繪他的肖像，生成一幅聖尼古拉斯面容的圖像。圖中顯示聖尼古拉斯留有長長的鬍鬚，表情平靜慈祥。Moraes還形容他樣貌「堅強而溫柔」，認為這與一首寫於1823年的詩《A Visit From St Nicholas》中所描述的形象相符。

圖為Cicero Moraes在12月4日於社交平台上傳的圖像，根據聖誕老人的原型聖尼古拉斯的解剖數據，重建他的頭骨與面孔圖像。（Instagram@cogitas3d）

這個3D建模頭骨還透露出其他資料，Moraes指聖尼古拉斯頭骨的骨質增厚，推測他可能會頻繁頭痛，脊椎和骨盆還顯示，聖尼古拉斯生前可能患有嚴重的慢性關節炎。

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