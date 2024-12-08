英王查理斯與王后聖誕卡揭曉　設計大走簡約風格

聖誕節將近，英國官方聖誕卡照片揭曉。不同於去年的加冕禮當天照片，在今年的聖誕卡照片中，英王查理斯三世（King Charles III）攜手王后卡米拉（Queen Camilla），站在白金漢宮花園中微笑。



這張照片由攝影師皮爾金頓（Millie Pilkington）在今年4月影下，查理斯當時身着灰色西裝搭配白色恤衫與藍色領帶，攜手身着藍色連身裙的卡米拉一同出鏡。聖誕卡中寫有賀詞，祝賀收信人聖誕節和新年快樂。

王室成員有定期向朋友、家人和同事發送節日賀卡的習慣。而在去年的聖誕卡照片中，查理斯與卡米拉則以加冕禮當天妝容照片作賀。

皮爾金頓是知名攝影師，她此前還為英國王室成員影下諸多照片，包括去年為英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）的長子喬治王子（Prince George）影下生日照。

英國喬治王子（Prince George）2023年7月22日迎來10歲生日。圖為肯辛頓宮在喬治生日的前一天、21日發布的喬治近照。（Reuters）