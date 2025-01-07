狄美摩亞封后動人演說贏盡掌聲　衝擊奧斯卡為驚悚片爭口氣？

荷里活女星狄美摩亞（Demi Moore）憑驚悚電影《完美物質》（The Substance）在金球獎（Golden Globes 2025）封后，她在台上講述從影45年曾遭定型為爆谷片女演員（popcorn actress）、如今終獲認可的經歷，贏盡掌聲，獲譽為今屆最佳致謝演說。狄美摩亞未來將繼續在頒獎禮季節進軍，包括衝擊奧斯卡影后獎項，據外媒講述，驚悚片多年不獲奧斯卡重視，如今狄美摩亞的翻身，也有望為驚悚片爭口氣。



2025年1月5日，狄美摩亞憑《完美物質》在金球獎拿下喜劇或音樂劇類最佳女主角（Reuters）

現年62歲的狄美摩亞早於80年代初入行，90年初憑《人鬼情未了》（Ghost）走紅，之後也有拍過多套知名作品如《伴我雄心》、《脫衣舞娘》等，但演技未受肯定，反而成為票選爛片的金草莓頒獎禮（Razzie Awards）常客。

過去30多年間，她在金草莓8度獲提名，其中4次獲獎，包括2度獲封最爛女主角、1次最爛女配角、1次最爛螢幕情侶，如今終在金球獎登頂封后，可謂一吐多年烏氣。

圖為電影《完美物質》內的狄美摩亞（劇照）

狄美摩亞的得獎演說成為全晚焦點之一，她談到自己入行數十年終獲大獎，曾有監製說她是爆谷片女演員（popcorn actress），令她也感到自己雖然能拍出賺錢的電影，但實力無法獲認可。

我從事這個工作已經很長時間，大概超過45年了，這是我第一次作為演員贏得任何獎項。我感到非常謙卑與感激。

30年前，有一位監製告訴我，我是一名爆谷片女演員，我想意思是這個（獎項）不是我被允許獲得的。我可以拍出成功電影，賺很多錢的，但我無法被認可，我當時相信了這一點。

她講述這種想法「腐蝕」了自己，在過去數年，她感到「也許就是這樣了」、「也許我已經完成我該做的事了。」沒想到在低潮時期，她遇到《完美物質》的劇本。

我的辦公桌出現這個神奇、大膽、勇敢、跳出傳統框框、絕對瘋狂的劇本，叫做《完美物質》。環球（電影公司）告訴我「你還沒完」。我非常感謝（導演）Coralie信任我來扮演這個女人。

她感謝所有支持她的人，尤其是那些在她不相信自己的時候、仍堅持相信她的人，並講述「只要你放下量尺，你就能知道自己的價值。」

我想這部電影要傳達的是：在那些我們認為自己不夠聰明、不夠靚、不夠瘦、不夠成功、或基本上就是不夠的時刻，有個女人對我說：「你要知道，你永遠都不夠。但只要你放下量尺，你就能知道自己的價值。」

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狄美摩亞掏心掏肺的演說獲盛讚，不止被評為感動人心，甚至更可能成為她未來衝擊頒獎禮的助力。

由於奧斯卡、演員工會獎（SAG）等獎項都將由業界人士投票選出，美媒Vanity Fair就指「在競爭如此激烈的一年，一場令人難忘的獲獎感言可以發揮重要作用。」

這次不單是狄美摩亞吐氣揚眉，美媒Variety就指，驚悚片一直處於頒獎季的邊緣，常遭忽視，對於奧斯卡投票者來說，驚悚片類型常遭認為太小眾、太低俗，導致一些令人難忘的好演技也在奧斯卡遭冷落，如2018年東妮歌莉蒂（Toni Collette）在《Hereditary》或2019年Lupita Nyong'o在《Us》的演出。

文章指，狄美摩亞的突破可望讓驚悚片再放在聚光燈下，讓人們產生興趣之餘，也有望成為一種值得頒獎禮肯定的類型。

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