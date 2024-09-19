涉性侵女演員　獲刑16年荷里活前監製韋恩斯坦面臨新指控拒認罪

荷里活著名前監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）2024年2月23日強姦罪成獲刑16年，他目前面臨新指控，檢方指控他18年前在曼哈頓1間酒店內性侵1名女子。韋恩斯坦9月18日出庭，對新指控予以否認。



荷里活著名前監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）2月23日因2013年在洛杉磯強姦女演員一事，被判入獄16年。圖為2015年5月22日，韋恩斯坦與前妻查普曼（Georgina Chapman）出席康城影展（Cannes Film Festival）。（Getty）

曼哈頓地區檢察官指控韋恩斯坦2006年4月29日至5月6日在曼哈頓1間酒店內對1名女子實施性侵，他此時還身負另外2宗刑事指控，包括1宗1級性犯罪與1宗3級強姦指控，但韋恩斯坦對以上共3宗指控均予以否認，他表示自己無罪。

受害人尚未公開身份，但她的律師指受害人將出庭作證：「她將做好充分準備，在審判中說出真相，讓韋恩斯坦在陪審團面前承擔責任。」

2024年9月18日，美國紐約，荷里活著名前監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）在紐約刑事法院出庭。（Reuters）

韋恩斯坦2020年被判性侵及強姦罪成，被判刑23年。美國紐約上訴法院4月25日推翻定罪，指韋恩斯坦未獲公平審判，下令重審。目前尚未確定重審此案時，會否包括他今次共面臨的這3宗指控。曼哈頓紐約州法官Curtis Farber暫定此案延後至11月12日重審，韋恩斯坦則反對在此案中增加新指控，並要求盡快重審。