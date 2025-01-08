自動駕駛的士故障不停原地轉　險誤飛機乘客：是駭客入侵嗎？

美國有線新聞（CNN）報道，美國洛杉磯科技企業家瓊斯（Mike Johns）上月搭乘Waymo自動駕駛的士前往機場途中，車子出現故障在停車場內不停來回轉圈，令他受困車內數分鐘，差點因此錯過班機。



瓊斯早前在Linkedin上發布了一段影片，影片中他正在前往鳳凰城天港國際機場（Phoenix Sky Harbor International Airport）的途中，其間所搭乘的自動駕駛的士突然開始在停車場不停繞圈，在他打電話向自動駕駛公司Waymo尋求協助時，計程車總共繞了8圈。

雖然瓊斯最終還是成功趕上航班，因幸好碰上航班延誤，但他還是對這段由Waymo帶來的自動駕駛體驗「感到眩暈和沮喪」，甚至無法判斷與他交談的客服人員是人類還是AI人工智慧。他還說：「我感覺自己像是身處在電影場景般。有人在跟我開玩笑嗎？我還得趕飛機。」

Waymo自動駕駛的士出故障並非第一次。2021年，Waymo一輛汽車在駕駛過程中遇到一個水坑，當時乘坐汽車的乘客稱，由於系統受到附近鳥類的干擾影響突然煞車。去年5月，Waymo另一輛汽車還撞上了電線桿，公司翌月就召回了672輛汽車，以降低它們也撞上電線桿的可能性。

瓊斯表示，先前就聽說過涉及Waymo汽車的不同事件，但他在這次乘坐之前認為這些事故並不一定會發生在自己身上。本身是在科技領域工作，是瓊斯選擇自動駕駛Waymo而不是人工駕駛Lyft和Uber的部分原因。他說：「自動駕駛是未來的發展方向，我絕對是其中的一分子」。

圖為2022年12月9日，美國三藩市的一架無人駕駛的士，它屬於自動駕駛汽車公司Waymo。（Reuters）

Waymo是一家研發自動駕駛汽車的公司，成立於2009年，為Alphabet公司（Google母公司）旗下的子公司，去年提供了超過400萬次全自動駕駛乘車服務。該公司稱他們在繞圈事故發生後完成了定期軟體更新。瓊斯表示，他尚未與對方聯繫，但在與該公司交談後可能會考慮再次使用該服務。