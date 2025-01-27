斐濟航空六旬惡婦機上失控大鬧丈夫　遭空姐膠帶封嘴伺候 | 有片

斐濟航空（Fiji Airways）1月18日從美國飛往斐濟主島維提島（ Viti Levu）的一班航班上，一名69歲澳洲婦女在機上不斷高聲謾罵丈夫，其後不斷擾亂秩序並開始辱罵工作人員，最終被空姐用膠紙封住嘴，避免她繼續滋擾其他乘客。



該斐濟航空FJ871航班於1月18日從三藩市出發，於斐濟時間1月20日抵達當地。在11小時航程飛到一半時，該名婦人開始大聲講話，斥罵坐在旁邊的丈夫。其丈夫因無法再忍受，要求空姐為他換位。此舉刺激到婦人，詢問空姐丈夫去了哪裡，其後因未有得到具體答案而歇斯底里發飆起來，用髒話大聲斥責空姐，甚至語帶種族歧視，還抛擲水杯。有目擊者表示，她當時疑似飲醉酒。

網上片段可見，該澳洲婦女不斷講粗口辱罵，並且情緒越來越失控。起初，有空姐試圖讓她冷靜下來，說：「別生氣、小聲點」，惟婦人大聲回應：「你別再激怒我了！你在挑釁我！」

這導致機組人員只能採取強制行動，當機組人員強行將她移到飛機後部時，她繼續尖叫並反抗，她叫嚷說：「我沒有做錯什麼」，並罵機組人員是「醜陋的人」，並威脅說「明天要把他們直接帶到美國大使館」。空姐強行將她移往機尾座位，並拿出膠紙封住她的嘴。

該名澳洲婦人最終在飛機落地後被警方拘捕，遭法庭判以345澳元（約1,692港元）罰款。

斐濟航空發言人在事後向媒體發表的聲明中表示，保障乘客和機組人員的安全是公司的首要任務，對航班上任何威脅行為實行零容忍。