大灣區航空取消航班｜陳美寶促適當賠償重建信心 冀做好春節準備
撰文：洪芷菁
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大灣區航空近日宣布今年2月及3月取消128班航班，運輸及物流局局長陳美寶今早（25日）在電台節目稱，對事件表達高度關注，認為航空公司需提供適當賠償，重建顧客信心，並為春節及復活節高峰期作好準備，勿令市民政府再失望。另外，就擴展機場城市計劃，她表示有信心在2026至2031年完成，為市民提供多一個假日好去處。
陳美寶：灣航公司處理手法 與市民、政府期望有落差
大灣區航空近日宣布今年2月及3月取消128班航班，涉及日泰韓航線約5,500名乘客。運輸及物流局局長陳美寶今早（25日）在港台節目稱，對事件表達高度關注，認為公司處理手法與市民和政府的期望有落差。她期望，大灣區航空於未來的春節及復活節，為高峰期作好準備，不要令巿民及政府再失望。
陳美寶表示，事發後已隨即和公司高層會面，要求七日內提交報告，認為有助跟進善後，並指若航空公司要重建顧客信心，要提供適當的賠償。
有信心在2026至2031年完成擴展機場城市計劃
就擴展機場城市，陳美寶認為能讓在港轉機旅客可在周邊消費，提升體驗和增加機場收益，亦能為巿民提供多一個假日好去處。她指，會跟從巿場脈搏發展機場城巿，每個項目會分階段上馬，會先做所需資源較少的項目，有信心能在2026至2031年內完成整個規劃。
她表示，政府一直有和機管局研究融資問題，每個項目都有相應的財務預算，需要業界支持，包括內地和海外企業在港投資，機管局亦會就未來營運項目作公開招標。她又對機場城巿發展鮮活食品交易中心有信心，指機場冷鏈配套發展良好，能吸引高增值貨品在港轉運，認為香港會做得比日本築地市場更好。
她提及，去年全年本港機場客運量達5,310萬人次，飛機班次超過36萬，貨運量達490萬公噸，已達疫情前大部分水平，對未來航空發展很有信心。
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