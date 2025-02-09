凱特王妃參觀倫敦2名校引猜測　喬治小王子或升讀戲劇名校？

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）最近參觀倫敦北部漢普斯特德區（Hampstead）的兩間名校，其中一間是名為海格特學校（Highgate School）的私立學校，外界猜測她是否正在為11歲的喬治小王子（Prince George）尋找升讀的學校。英媒2月9日引述消息人士稱，凱特王妃是對該校享負盛名的戲劇系感興趣。



英國《星期日郵報》（The Mail on Sunday）9日報道，一位知情人士告訴《星期日郵報》，凱特王妃在參觀期間花了很長時間與學校的兩名老師交談，其中包括戲劇系主任，並詢問他們該校有關戲劇課程、課外活動以及參加學校戲劇表演的機會。

2024年7月 14日，歐國盃決賽由英格蘭對決西班牙，英國威廉王子（Prince William）與喬治王子（Prince George）到德國觀賽。（Reuters）

該知情人士表示，如果人們想為孩子鋪路入讀英國最著名的戲劇學校-皇家戲劇藝術學院（RADA），他們就會把孩子送到海格特學校，顯然，凱特王妃此行也是為了相同的原因。

報道稱，海格特學校被評為「十年來最佳私立學校」，該校每年上演三部大型作品，並舉辦室內戲劇比賽。

這張攝於2016年9月28日的照片中，可以看到位於倫敦北部漢普斯特德區（Hampstead）海格特學校（Highgate School）的入口。（Getty）

多年來，許多名人也將他們的孩子送到海格特學校就讀，其中包括荷里活明星桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）和祖迪羅（Jude Law），而有份出演《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory）的英國男星Freddie Highmore也是該校校友。