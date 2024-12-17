撞衫定借鑒？哈里梅根發Lilibet照片　英媒：夏洛特心愛穿衣風格

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）12月16日發布莉莉貝特（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor）的背影照，這是自2022年以來，哈里梅根首次發布莉莉貝特的相片。英媒發現，莉莉貝特的穿着與夏洛特公主（Princess Charlotte）喜愛的穿衣風格類似，夏洛特常常以碎花裙亮相。



英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）2024年12月16日發布莉莉貝特（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor）的背影照。（Instagram@archewell_sussex_）

哈里梅根在Instagram發布莉莉貝特的背影照。兩人上次發布愛女的相片，還是2022年莉莉貝特1歲生日的時候。

英國威廉王子（Prince William）與劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）的女兒夏洛特從小便常常以碎花裙亮相。

英國威廉王子（Prince William）與劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）的女兒夏洛特從小便常常以碎花裙亮相。（X@KensingtonRoyal）

《每日郵報》指，儘管這張照片是從遠處拍攝，但可看到莉莉貝特身穿淡藍色的斑點連身裙和白色的襪子，這是夏洛特公主喜愛的風格，公眾經常看到她穿非常相似圖案的連身裙，剪裁也相似。