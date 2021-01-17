嚇壞爸媽　加拿大男孩獨愛在家狂製作詭異娃娃　材料來源同樣獨特

15歲的男孩，應該在學校的藝術節上換上超人的表演服，向一整個童年的英雄夢進擊！或者是在放學後和小夥伴們比賽誰的遙控賽車跑得更酷。

可是在加拿大，15歲的Callum Donovan Grujicich對超級英雄、電子遊戲、踢足球這些統統都不感興趣。他的愛好，「詭異」得讓很多成年人都害怕！就問你，旁邊的位置上要是突然坐個它，你敢不敢動？

Callum與他的雕塑娃娃。（Ig@callumdgart）

我們小時候抱着睡覺，摟着過家家的娃娃，應該有着撲閃撲閃的大眼睛，圓嘟嘟粉嫩嫩的臉蛋，金黃色的長頭髮……那是誰家小朋友見了都想親一口的可愛啊。可是Callum做出來的這些娃娃，那是誰家小朋友見了恐怕都想哭吧……

Callum從2歲起就顯露出了一些些喜歡自己動手做手工的跡象，一開始用的材料是布類等紡織品。但是慢慢長大後，Callum也有了自己的藝術想法。他開始嘗試用衛生紙、乾羊毛化合物、礦物油和膠水來製造一種特有的粘土，然後再自己燒製成娃娃的形狀。首先捏出造型，簡單一些的可以直接用烤箱加熱固形，然後再憑着靈感給它上色。包括它們外穿的衣服，也都是Callum自己親手設計和縫製的。

【慎入】按圖放大瀏覽Callum的詭異公仔作品集及創作過程▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

很多人，包括藝君，在第一次看到這些特別的娃娃後，都會忍不住想問問這個只有15歲的小男孩，這些雕塑到底有什麼不一樣的意義？然而，Callum在一次BBC的採訪中卻告訴大家：「我不喜歡直接告訴你們我的想法，我更願意讓大家自己決定，自己看到的是什麼意思，那便是什麼意思。而且，我更喜歡直接通過藝術來表達，而不是說話。」

這個解釋聽上去……就很藝術家！Callum將自己獨創的這些娃娃叫做「隱喻雕塑」（Figurative Sculptures）。其實包括Callum父母在內的很多親戚朋友，也都說不清楚Callum是怎麼喜歡上這種「暗黑系」的藝術路子的。

在別人家孩子兩歲還要爸媽追着餵飯的時候，兩歲的Callum卻總是趴在地上搗鼓着一些看上去似乎沒有任何邏輯的「藝術品」。但爸爸媽媽並沒有因為孩子不同尋常的愛好就企圖扼制他內心對於藝術最天然的那份憧憬，而是為他專門空出來一個小房間，當做他的工作室。

更多Callum的創作 未知大家又看出什麼意思？▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

2016年，Callum的作品在惠特比車站畫廊的secret world的展覽中獲得了一等獎，讓他開始受到了關注。小有名氣之後的Callum，已經有不少網友開始聯絡到他，希望有償定製這些玩偶。得到了愈來愈多人的肯定和支持以後，Callum現在連出門在外都會像是帶着任務一般，看到什麼奇奇怪怪的材料就會撿回家。

「人們經常告訴我，他們覺得我的雕塑很黑暗，很嚇人。但我覺得一點都不嚇人，我只是喜歡老式的藝術風格而已。」沒有人知道在這個只有15歲的小腦袋瓜裏，究竟有着怎樣的奇妙世界。然而藝君還是願意相信，15歲的小朋友，心中一定是擁有屬於他自己的童話故事的。只是Callum為自己築造的這座王國，和大多數同齡小朋友們的想法有點不一樣而已。

【延伸閱讀】英藝術家新作「垃圾」估值50萬元 具反思意義但網民喊：我家很多（點圖放大）▼▼▼

+ 18 + 18 + 18

【本文獲「東方手藝人」授權轉載，微信公眾號：shouyiren2050】