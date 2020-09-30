受中國古畫啟迪　藝術巨匠David Hockney繪畫中的「逆向透視」

世上文化總是互相影響，藝術亦不例外。例如是趙無極，在杭州藝專畢業後漂洋過海，投入到西方抽象潮流當中；又好像舉世無雙的梵高，就曾經研讀及臨摹東瀛浮世繪，學習其中的色彩與構圖。 至於David Hockney，則深受中國古畫卷軸影響。

David Hockney是一個很有想法、又勇於嘗試的藝術家。早在2010年首代iPad面世時，他就開始拿著這款蘋果平板電腦繪畫。今年初他更出版畫集，專門編錄自己多年來在iPad和IPhone上的創作。

其中一樣他多年來反覆研究的繪畫命題，就是「視角」。

自文藝復興以來，西方繪畫長期確立了單點透視法 - 光影陽光位置有很清楚的邏輯，按照特定角度照入構圖，人和物的大小比例是固定的，視角和主題並不會按觀賞角度而改變。簡單來說，這是一種貼近人類觀看世界的寫實視角。

單點透視法在西洋藝術可說是呼吸一般的常態，但David Hockney卻一直尋求另一條出路，並且在中國古畫卷軸中找到啟發。

中國傳統書畫視角屬於散點透視，和西方繪畫截然不同。意思是畫面構圖沒有固定視角，焦點隨著觀者的移動與觀賞的角度而一直變換。

這一點在尺幅極長的卷軸尤為明顯，觀者視域範圍無限擴大。如此透視法超脫時空邏輯，更似是能夠察看一切的上帝視角。

早在1988年，David Hockney就與美國藝術家兼電影人Philip Haas合作，拍攝《A Day on the Grand Canal with the Emperor of China》（暫譯：與中國皇帝的大運河一日遊），在影片中藉《康熙南巡圖》解說中國古畫視角。

David Hockney在影片中曾以第七卷（惠山、錫山、蘇州）作例。留意上圖紅圈部份，假設閣下置身畫卷世界之中，如果能以畫中角度看左邊民房，那你應該是在畫面右下角望向左上方。

但如果你以畫中角度看右邊民房，那麼你就應該要站在橋上，從左下角望向右上方。

是故，「望向左邊民房」與「望向右邊民房」是截然不同的視角，在現實中不可能同時發生。然而，它們卻毫無違和地描繪在同一幅畫作之上。

透過上述例子，David Hockney闡述他所理解的中國古畫視角。

David Hockney把自己挑戰西方單點透視法的手法稱為「逆向透視」（reverse perspective）。80年代，他以拼貼照片的方法嘗試「逆向透視」。

現代攝影的原理，其實和繪畫的單點透視法如出一轍。是故，每幅照片單獨來看，都可以視作一件單點透視法的作品。假設把十幅照片拼貼成一件作品，那麼這件作品裡頭不就有十個焦點，好像散點透視一樣？

與此同時，攝影是捕捉按下快門的一剎那畫面，就像西方單點透視畫作一樣，所以時間是固定的 - 就是那一刻那一瞬。如果把十幅照片拼貼成一件作品，那麼這件作品是否應該就擁有「十個那一刻」，時間由固定變成流動？

David Hockney「逆向透視」繪畫之特點，正正包括非單一視角以及時間的流動性。2017年左右，David Hockney以「逆向透視」手法創作出一系列畫作，描繪加州洛杉磯、美國大峽谷、以及英國東約克郡的風光。長方形畫布兩邊角落被裁去，成為碗狀六角形。

據他本人解釋，弄成六角形能「擴闊空間感及引進各種鮮活視線……我是在增加角落，而並不是減去角落」- 看來David Hockney找到了加強「逆向透視」之視角的嶄新方法。

談了這麼久，究竟「逆向透視」在畫布上表達時，與傳統繪畫有何分別？以下兩畫正好作為例子：第一幅圖是David Hockney的2017年六角形畫作，第二幅圖則是他靈感來源的15世紀意大利宗教繪畫原作。

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