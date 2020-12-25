【聖誕節】英女王發表聖誕文告　「分身」同時打對台

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth）12月25日在英國廣播公司（BBC）及ITV發表傳統的聖誕文告，而另一電視台第四頻道（Channel 4）亦找來女王同時「打對台」，以另類方式向民眾祝賀節日。不過該台的決定就引起爭議，批評之聲不斷。

英女王的聖誕文告在當地時間下午3時播放，預計內容可能環繞全球的疫情。第四頻道則在網上「搶先」披露女王在該台演說的部分內容，開宗明義地批評BBC沒法讓自己暢所欲言，更感謝第四頻道可以讓她不用「跟稿讀」。

An alternative message for a very alternative year. Watch on Christmas Day, 3:25pm. #AltXmas pic.twitter.com/L0qYL8jncI — Channel 4 (@Channel4) December 23, 2020

聽到這裏，大家是否覺得女王的言論很奇怪？的而且確，在畫面中的人確是女王本人，但卻是由Deepfake技術組成，並由英國女演員斯蒂芬森（Debra Stephenson）聲演女王，而斯蒂芬森亦在另一節目擔任同一角色，因此可謂駕輕就熟。

Deepfake技術以假亂真，有不少人認為該技術用於散播虛假消息，第四頻道就為找來女王「親身上陣」解畫，稱目的是為了警告大家在數碼時代提防假新聞。目前白金漢宮（Buckingham Palace）沒有評論有關內容，但有網民則批評該台沒品味，更揚言在節目播放後向通訊管理局（Ofcom）投訴。

第四頻道的另類聖誕文告有27年歷史，於1993年首次播放，內容時而搞笑、時而嚴肅，近年曾經參與過的人士包括前下議院議長白高漢（John Bercow）、美國中情局前僱員斯諾登（Edward Snowden）、倫敦格倫費爾塔（Grenfell Tower）致命大火5名兒童生還者等。

↓想知道疫情期間其他國家民眾的生活，請點擊放大觀看：