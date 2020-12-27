特朗普轉發推文　投訴時尚雜誌忽視梅拉尼婭　封面沒有她

美國總統特朗普（Donald Trump）12月25日在Twitter轉發一個推文引來注意，該推文批評美國的時尚雜誌在過去4年來都沒有讓第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）成為封面人物。

The greatest of all time. Fake News! https://t.co/jiWjLrynQW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2020

特朗普當天轉發右翼媒體布賴特巴特新聞網（Breitbart News）的推文，該推文寫道「時尚媒體的勢利精英者們，已經連續4年不讓美國歷史上最優雅的第一夫人登上他們的雜誌封面。」特朗普在轉發推文時寫道「（第一夫人）是有史以來最偉大的。」

《商業內幕》（Business Insider）12月26日報道，特朗普的支持者過去已時常指責美國媒體存在偏見，包括美國的雜誌曾12次讓前總統奧巴馬（Barack Obama）的夫人米歇爾 （Michelle Obama）登上封面，其中3次是《Vogue》雜誌封面，但梅拉尼婭卻遭受忽視。

英國《每日郵報》指，梅拉尼婭2005年曾登上美國《Vogue》封面，當時還未是第一夫人，她2017年曾登上《名利場》（Vanity Fair）封面，屬墨西哥版，不是美國版。

梅拉尼婭2017年曾登上《名利場》（Vanity Fair）墨西哥版封面（Vanity Fair）

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