大便味咖哩個friend？英國男擔心入獄沒得吃　咖哩角塞入屁股

西米德蘭茲郡警方回想2020年發生過不尋常的事件中，其中一宗是1名男子在入獄前因擔心監獄中沒有正經的食物以及不夠食物，於是利用屁股夾帶，而他塞的竟是「咖哩角」。不過它們最後仍難逃獄警檢查，被搜查出來。

美國《紐約郵報》1月3日報道，西米德蘭茲郡警方督察阿希爾（Manj Ahir）接受該報訪問時哭笑不得地說，這位囚犯想在獄中有零食吃，才會試圖將咖哩角偷運入獄。

阿希爾笑着說：「他顯然沒看過我們監獄在Tripadvisor的正面評價。」

他看來是在挖苦這位囚犯「想太多」，監獄可是有足夠食物，能讓犯人吃得飽飽的。

他說另一件暖心事，是一名更新人士出獄後回來探訪，並送出一盒朱古力以答謝職員。這是西米德蘭茲郡2020年內進行4.5萬次逮捕中發生的怪事之一。

阿希爾指出，2020年對他們來說是非常特別的一年，他們須符合高要求、每天處理126名被拘人士，同時遵守新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）執勤守則。而儘管如此，同仁們還是表現出色。

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