英國知名「蘆筍占卜師」預言2021：疫情6月停止　英王室有人離婚

全球疫情蔓延至今已一年，對於未來疫情到底何時能告一段落，誰也說不準。一名英國65歲的「蘆筍占卜師」帕金頓（Jemima Packington），運用神奇的「扔蘆筍」方式來預知未來，她表示，2021年下半年疫情將會停止，但人們再也回不去往日的生活。

根據英國《鏡報》報道，現年65歲的「蘆筍占卜師」帕金頓聲稱自己能用蘆筍預測未來，是目前全球唯一的「蘆筍占卜師」，占卜依賴「神秘蔬菜」（Mystic Veg）——蘆筍，透過將蘆荀拋至空中，觀察落地時的樣子解讀預測未來。

點圖看看帕金頓「蘆筍占卜法」的實際操作及關於2021年的預言▼▼▼

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然而，帕金頓的預言卻不總是準確，她在2020年的預測幾乎「錯得離譜」。帕金頓去年1月說，美國總統特朗普將會連任，又說英國脫歐將會順利，還有英國王室有新生兒誕生和喪親之痛，皆是錯誤的解讀。

但她在2019年，確實說中英國板球隊會贏得世界冠軍，及英國知名企業終將倒閉等事實。

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