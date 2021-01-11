朝鮮勞動黨時隔八年重設「總書記」　金正恩獲推舉

據韓聯社援引朝中社1月11日報道，10日舉行的朝鮮勞動黨第八次全國代表大會第六天會議發布消息稱，會議決定推舉朝鮮國務委員會委員長金正恩為朝鮮勞動黨總書記。

2011年12月朝鮮前領導人金正日去世後，勞動黨總書記職位一直暫缺。此後，勞動黨在2012年設「第一書記」，2016年改「委員長」，作為黨最高領導人頭銜。

本次是朝鮮勞動黨時隔8年再有人被推舉「總書記」頭銜。

圖為2021年1月6日，朝鮮領導人金正恩出席勞動黨第八次代表大會第一天的會議。（Reuters）

報道並引述朝中社稱，八大會議「完全批准」將金正恩提升為勞動黨總書記的提議，稱這一職位為「革命領袖、領導和團結中心」。此舉基本上是象徵性的，目的是進一步鞏固金正恩的權力。

朝鮮勞動黨還舉行了中央委員會選舉，這是一個重要的管理機構，包括權力強大的政治局。

被認為是金正恩親信的趙勇元被選為朝鮮勞動黨政治局常務委員，常務委員會由金正恩、崔龍海、李炳哲、金德訓等5人組成。趙勇元還獲任黨中央委員會秘書、黨中央軍事委員會委員。

曾任朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長的金正恩胞妹金與正，此前曾是朝鮮勞動黨政治局的候選人之一，此次不僅沒有被選為政治局候選委員，也沒有列入勞動黨部長名單。