俄羅斯肥媽網紅與繼子結婚　預計下月生B　自爆為老公整容變靚

俄羅斯的35歲網紅瑪麗娜（Marina Balmasheva）與前夫離婚後，跟年僅21歲的繼子交往並結婚，還在社交媒體上大方公布懷孕的喜訊，如今下個月即將臨盆。瑪麗娜不諱言自己為了與「年輕老公」相配，不僅做了多次醫學美容手術，還成功減重57公斤。

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綜合《鏡報》、《太陽報》報道，擁有50多萬名粉絲的瑪麗娜在22歲時嫁給前夫阿列克謝（Alexey Shavyrin），當時她與7歲的繼子弗拉迪米爾（Vladimir）感情相當好，卻在兒子19歲那年爬上他的床。阿列克謝表示，「有天晚上我聽見他們正發生性行為，結束之後她才躺回我身邊。」但瑪麗娜反駁，自己是離婚後才和兒子交往。

瑪麗娜受訪表示，除了包含弗拉迪米爾在內的2名繼子之外，和前夫也領養了5個孩子，經濟壓力沉重，讓當時的她只對食物感興趣，體重直線上升，「我發胖了，也想死於這樣的生活。」35歲的她離婚後，去年7月宣布與21歲繼子弗拉迪米爾結婚，還在社群上與粉絲分享懷孕的喜悅，影片中瑪麗娜與拿著驗孕棒的弗拉迪米爾相擁而泣。

瑪麗娜也不諱言，因為嫁給「年輕老公」，很多人勸她要開始化妝、變美，本來就有持續減重的她最後成功鏟肉57公斤，還做了包括臉頸拉皮、割眼袋、打肉毒、去除橘皮組織、切除減肥後的多餘皮膚等各種手術，並在網路上貼出離婚前的對比圖，現在的她看來相當自信、快樂。

瑪麗娜表示，重要的是，弗拉迪米爾在她整形之前就與自己墜入愛河，對前夫並不會感到憤怒或仇恨，只是覺得有點慚愧毀掉了孩子們眼中所謂的「爸爸與媽媽」，但阿列克謝的另一位前妻現在會幫忙照顧孩子。

瑪麗娜說，她與弗拉迪米爾搬到了更大的城市，兩人簽署了婚前協議，如果離婚，她將能保留自己所有的財產，「我們即將擁有孩子，未來也許不只一個，老公找到新工作後才剛穩定下來，目前生活費用由我來承擔，也買了車，他知道我會引導他、支持他。」

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