泰國女神「男友視覺」美照竟是用腳自拍　新冠肺炎下的表象vs現實

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-01-25 16:20

平常看到的美女，私底下有不為人知的一面？來自泰國的美女Vienna目前在日本擔任模特兒，外表亮眼的她，非常喜歡製作「理想vs現實」落差對比照，令不少網友大讚「真的是這樣！」今天就一起來看看她的惡搞力作吧！

男友視角美照vs現實的樣子

Vienna經典代表作應該就是「偽男友系列」，原本以為是男友視角的甜蜜美照，原來完全是靠她靈活的腳指頭完成！雖然照片很有趣，但有股淡淡的哀傷感啊……

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其他「理想vs現實」系列同樣有趣

照片中看起來身材超好的比堅尼辣妹，其實美照背後，是被太陽曬出的色差；廣告中畫眼線看起來那麼優雅，但實際上因為要狂盯着眼皮看，常出現眼睛半開、鬥雞眼的樣子。還有在新冠肺炎影響下，很多公司改採在家上班的形式，如果突然要開個線上視訊會議，很多人會趕緊穿上「半套正裝」開會……

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+ 21 + 21 + 21

看了Vienna一系列的作品，網友們紛紛表示「果然是美女才能亂用臉」、「哈哈哈哈太可愛了。直接被圈粉」、「太可愛了啦好喜歡這種反差效果」、「非常真實」。

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