天文學家發現另一軌道類似的「地球」　成功探測機率僅百萬分之一

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-26 16:17

英國媒體《地鐵報》（Metro）報道，新西蘭坎特伯雷大學（University of Canterbury）天文學家日前在太空深處發現一個尺寸跟運行軌道很類似地球的行星。

天文學家解釋這顆稱為「超級地球」的行星為少數的太陽系外行星（Exoplanet）之一，其寄主恆星大約為太陽質量的10％，而行星軌道相當於太陽系中金星和地球之間的距離，代表這棵「超級地球」的一年為617天。

主導這次研究計畫的馬丁（Herrera Martin）透露，發現這顆行星的機率只有100萬分之1：「大約需要5天觀測時間，但看到這顆行星可能只在短短的5小時內。我們在確認這個發現不是因為儀器誤差，而是由與恆星不同的另一個『物體』引起後，就開始研究這顆行星的各項特徵。」

Herrera Martin（坎特伯雷大學網頁圖片）

但是美國國家航空暨太空總署表示這類「超級地球」各方面條件可能跟我們的地球大不同：「質量可能比地球大10倍，組成的成分可能也很不一樣。可能是冰冷的行星、或是由氣體組成的行星。」

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