四川14歲少年身高達2.21米　刷新健力士世界紀錄

四川樂山市14歲少年小宇自小高人一等，目前身高達2.21米。他上月挑戰健力士世界紀錄，至周三（18日）獲得「最高的青少年（男性）」稱號，並刷新紀錄，成為現任紀錄保持者。

小宇上月18日於生日當天挑戰「最高的青少年（男性）」健力士世界紀錄稱號，認證官在當日上午8時、下午2時及晚上8時等3個時間點，分別3次測量小宇的身高、躺高以及手長、手跨、腳長、腳寬、臂展及半臂跨等數據，並將相關數據及資料提交至健力士於倫敦的總部審核。

小宇表示，從3歲起就發現自己比其他人高，雖然當時正就讀幼稚園，卻經常被人誤認為小學生。他透露，外公外婆身高達1.8米，父母身高亦有1.9米，早前檢查證實並非患上巨人症，相信自己的身高是基因遺傳。

他形容，每次走在街上都會被人用異樣眼光打量，起初他非常在意，但如今已習以為常，更透露夢想是擔任職業電競選手。他又指，雖然獲得健力士世界紀錄稱號，但挑戰成功只是過去的榮譽，現時更應該好好學習。

小宇的身高引起外界關注，不少網民更稱「分我一點點點點身高就夠了」、「不打籃球可惜了」。但對於一些不必要的打擾，小宇的家屬都一一拒絕，表示無論是否挑戰成功，都不能影響孩子的學習。

（紅星新聞）