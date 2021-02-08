非洲沙塵席捲歐洲　阿爾卑斯山脈「下橙雪」變火星現場

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-08 18:29

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報道，撒哈拉沙漠的沙塵本月6日跟着非洲強風橫掃歐洲。阿爾卑斯山滑雪勝地拉福利（La Fouly）的民眾拍下橙黃色沙塵覆蓋雪地跟整片天空。

法國國家氣象和氣候服務局發布了一張衛星圖片，顯示伊比利亞半島的低氣壓形成強風，讓撒哈拉沙漠的沙塵一路吹向歐洲，黃色沙塵暴分布在西地中海的巴利阿里群島（Balearic Islands）和意大利半島西南方的薩丁尼亞島（Sardinia）間，最遠到達法國。

在法國邊境、靠近意大利西部阿爾卑斯山脈的塞斯特列雷（Sestriere）地區，民眾拍到一輛滑雪卡車行駛在橙色雪地上，直呼奇特的景象像極了「火星景觀」。

網友Winston Hillchurch表示：「沙塵暴過後，洗車服務可能會供不應求。」網友Stop Bullying Here提到這樣的景象不算罕見：「我曾在瑞士滑雪10次，就遇到4次沙塵襲擊，用太陽眼鏡而非肉眼更能看到沙塵落下，沙塵跟花粉一樣很細，比較不像砂礫。」

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