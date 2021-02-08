美國男子參加生日派對遇暴風雪　導航竟帶往偏僻山區雪中被困7天

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-08 15:53

開心參加好友生日派對，沒想到跟着GPS導航行駛，竟被困在山中7天！近日美國一名男子要從加州草谷（Grass Valley）到特拉基鎮（Truckee）參加朋友的生日派對，但因為暴風雪導致州際公路關閉，不料他按照GPS指示後竟被困在一個冰雪荒涼的山中，所幸最後靠僅有的糧食維生並順利獲救。

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根據《 CBS NEWS 58 》報道，美國加州一名29歲名叫哈蘭·厄爾斯（Harland Earls）的男子，在1月24日開車去參加朋友的派對時，因遇到了一場暴風雪讓他必須花超過兩小時到達目的地，然而在不熟悉路況的情況下，哈蘭用了車內的GPS導航系統，該系統也指引出了最短路線，但GPS卻將他帶往一處杳無人煙的山區，哈蘭一度受困在6英尺（約1.82公尺）厚度的雪中。

報道中提到，哈蘭的母親朱莉（Julie Earls）表示，由於受困於山區哈蘭的手機完全沒有訊號，無法向外界求救。過程中哈蘭試着用樹枝綁在輪胎上以防止車子滑落，也幸好他有隨身攜帶一些食物，包括兩罐碗豆、一些香腸和幾塊發霉的麵包，並拿出先前放在後車廂的保暖衣物和露營設備取暖，讓他得以在受困的7天中生存下來。

6天過後，哈蘭終於在山區內找到手機可以通訊的地方，當下他立刻撥打119求助，直到警方查明他手機的位置後，駕駛巡邏直升機搜救才將他從山難中救出。但哈蘭獲救後卻拒絕到醫院接受治療，因為哈蘭告訴朱莉，「我只是想回家，我又餓又累，非常疲倦」。

事發後，哈蘭的身體狀況良好，目前一直在服用維生素和補充水分。朱莉也透露其實哈蘭從小就對求生技能感興趣，小時候他就經常閱讀相關生存技能的書籍，或許這就是為什麼哈蘭能受困7天獲救的原因之一。

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