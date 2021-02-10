奧運官方Twitter換主頁圖　遭質疑暗示東京奧運玩完

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-10 19:10

2020年東京奧運因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的關係延期一年，預定在2021年的7月末8月初舉行，而緊接的是2022年2月的北京冬季奧運。奧運官方理論應該是繼續宣傳東奧，等待結束後才宣傳北京冬奧，不過奧運的官方Twitter，卻先把東奧的圖撤下，換上北京冬奧，引來不少網民議論。

上圖為奧運官方Twitter之前一直擺放的主頁圖，在2月9日後更換成下方的北京冬奧。（奧運官方Twitter）

有網民發現，約在2月9日左右的時間，奧運官方把其Twitter上的主頁圖，由東京奧運換成北京冬季奧運，引起了網絡討論。

「這會否是東京奧運要取消的先兆？」「奧運官方已在暗示了！」

如此各種猜測充斥網上。事實東京奧運面臨再延期或取消的傳言已不只一次，1月時英國《泰晤士報》引述日本執政聯盟高層報道，日本政府已經私底下得出結論，由於疫情關係，東京奧運將要取消。

雖然東京奧委會否認有關說法，但按目前的疫情發展和疫苗接種的情況，要在2021年暑假前「完全撲滅」疫情似乎機會甚微。

這次的奧運官方未為Twitter轉圖解釋，再因東京奧組委主席森喜朗近日的性別歧視發言引起國際奧委會不滿。國際奧委會已準備在下周與東京奧組委討論有關東奧的籌備事宜，舉行一連三日的電話會談，外界都極關注下一步發展。