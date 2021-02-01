東京奧運觸礁疫霾籠罩　北京冬奧如何實現「奇蹟中的奇蹟」？

撰文： 趙觀祺 最後更新日期： 2021-02-01 16:45

1月18日至20日，國家主席習近平先後前往北京、河北考察2022年冬奧會及殘奧會籌辦工作，並主持召開匯報會，其間表示辦好冬奧會及冬殘奧會，是中國對國際社會的莊嚴承諾。 1月28日，國際奧委會主席巴赫日前接受官方新華社視像連線專訪時就表示，儘管面對新冠疫情的挑戰，北京冬奧籌辦工作進展十分平穩順利，讚揚「幾乎是一個奇蹟」。

實則如果在疫情期間順利籌備冬奧已是「奇蹟」，那成功舉辦冬奧更加是「奇蹟中的奇蹟」，尤其是已順延一年的東京奧運屢屢傳出取消。當然，相比預定在7月23日開幕的東奧，預計將於2022年2月舉行的北京冬奧還有更多的時間去等待疫情退卻，各國交通和檢疫機制回復正常，但如果疫情於可見將來都未有消退迹象呢？

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有見及此，本國若果決心要成功舉辦冬奧，在未來一年難免要為各種潛在狀況做好準備，而且不可能單憑「做好自己的事」而已，其間還挑戰中國的國際領導與協調能力。

美國加入COVAX有助疫苗合作

過去一年疫情證明，指望新冠病毒在夏天消散是不切實際的，所以最理想的情況是，疫苗可以在年內完成研發、批量生產和大規模接種。

在啟動緊急授權後，按國家衛健委最新數字，內地已接種逾2276萬劑新冠疫苗，國藥與科興疫苗亦銷往世界各地，多國領導人率先注射以示支持，因此大可抱持審慎樂觀的態度，期望國產疫苗可於今年內就完成整個研發流程，獲取可靠防疫數據。

可是參考上屆韓國平昌冬奧的規模，參與國家和地區超過90個，各自之間的疫苗標準都不一定一致，而本國作為主辦國家，難免要花功夫溝通協調，當中牽涉到制定共同認可的技術標準、安全準則、效力認可等等門檻，有待總結出指定疫苗清單，以說服各國安心參與冬奧。

習近平視察2022年北京冬奧運動會場館（點擊看大圖）

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這看起來雖是時間緊迫，又涉及到大國角力，但事實上世界衛生組織早就設有「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX），會員可藉此渠道共享防疫數據和資訊，再加上美國作為主要持份者在總統大選後停止退出世衛，拜登政府對華態度亦與前任特朗普有所不同，全球疫苗合作不是沒可能的事。

外防輸入、內防反彈經驗充足

與此同時，目前全球染疫人數已突破1億，死亡人數超過2百萬，未來一年還是有很多變數，講到壞的一邊，其中一個可能狀況是疫苗效力不似預期，保護率不足或保護期過短，未能一勞永逸地終結新冠疫情。那麼要如何在疫情緊張下舉辦冬奧呢？屆時即使實施閉門作賽，北京、張家口和延慶也將要接待數千名運動員，這還未將輔助團隊、工作人員和傳媒算進去。

從「外防輸入」的角度看，本國富有經驗也成效卓絕，全球各地也正執行大同小異的防疫方針，所以只要以現行入境隔離與檢測要求為基礎，按冬奧所需設特別政策通道，要解決的就只是個行政溝通安排問題，以及考驗參與者共襄盛事的決心。

圖說東京奧運延期後現況（按圖放大）：

以世衛派員來華實地研究為例，專家組事前於所屬地接受第一次檢測，到達新加坡集合後再接受第二次檢測，抵達武漢後又需要按規定先隔離14天，才可以出門開展新冠病毒溯源研究工作。

從「內防反彈」的角度看，官方既肩負保障中外運動員安全的責任，更承擔保護國民健康的責任。冬奧舉辦於病毒尤其活躍的寒冷天氣，舉辦地點或者要提升防疫等級，域內外不分城鄉，均須加強限制人口流動與擴大檢測範圍，慎防重演今年冬天河北農村疫情爆發後再跨地蔓延的局面。

克服防疫文化差異較棘手

另一方面，冬奧場館與選手村的防疫措施亦必不可少，定期消毒、強制戴口罩、建築入口測溫等等均是指定動作，但礙於防疫文化差異，有關設置奧運專用健康碼、保持社交距離與限制聚集，大概還有待官方對來賓三令五申，加上工作人員不懈地即時指正勸籲，才有望貫徹執行。

▼ 圖輯｜北京冬奧部分場館一覽

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迄今為止，內地防疫成果是有目共睹的，然而要在疫情中籌辦冬奧，這不是閉起門來做足功夫就能了事，事前必須妥善商量和溝通，才可以令各方知曉中方已準備就緒，有一套行之有效又因事制宜的防疫方案。習近平於1月25日與巴赫通電話時，便同時提到東京奧運會和北京冬奧會，表示中方願意為這兩件盛事創造有利條件。

本國作為冬奧主辦國，正好以東奧為設立協商平台的契機，容讓各方就疫苗與防疫安排「摸底」，嘗試在大原則上達成初步共識，假如東奧成功舉辦，北京冬奧也能參考仿效，而即使東奧不幸再觸礁，中方亦已與國際夥伴交流意見，有相對較大機會保障冬奧不至於被牽連，得以成功舉辦。經過上述種種努力，相信本國已盡了最大努力去爭取人和與地利，餘下的就要看天時運氣了。